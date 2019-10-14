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    Главная / Торги / Выбор подрядной организации для выполнения работ по ремонту асфальтного покрытия автодороги Даттинского сельского поселения, Ванинского муниципального района.

    Выбор подрядной организации для выполнения работ по ремонту асфальтного покрытия автодороги Даттинского сельского поселения, Ванинского муниципального района.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.10.2019 13:0014.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910213Дата и время окончания срока приема заявок Выбор подрядной организации для выполнения работ по ремонту асфальтного покрытия автодороги Даттинского сельского поселения Ванинского муниципального района.р.п. ВаниноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП910213

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выбор подрядной организации для выполнения работ по ремонту асфальтного покрытия автодороги Даттинского сельского поселения, Ванинского муниципального района.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.10.2019 02:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Проект Договор

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАНИНОТРАНСУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО ВТУ

    Юридический адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38

    Почтовый адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22

    Контактный телефон

    +7 4212 91-90-98 доб. 059

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    KlokovSN@vtu27.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Клоков Сергей Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    р.п. Ванино

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Выбор подрядной организации для выполнения работ по ремонту асфальтного покрытия автодороги Даттинского сельского поселения Ванинского муниципального района.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.10.2019 13:00 GMT +314.10.2019 13:0014.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910213Дата и время окончания срока приема заявок Выбор подрядной организации для выполнения работ по ремонту асфальтного покрытия автодороги Даттинского сельского поселения Ванинского муниципального района.р.п. Ванино

    Дата и время вскрытия заявок

    14.10.2019 13:0014.10.2019 13:0014.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП910213Дата и время вскрытия заявок Выбор подрядной организации для выполнения работ по ремонту асфальтного покрытия автодороги Даттинского сельского поселения Ванинского муниципального района.р.п. Ванино

    Подведение итогов не позднее

    17.10.2019 13:0017.10.2019 13:0017.10.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910213Подведение итогов не позднее Выбор подрядной организации для выполнения работ по ремонту асфальтного покрытия автодороги Даттинского сельского поселения Ванинского муниципального района.р.п. Ванино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.10.201917.10.2019 13:0017.10.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910213Подведение итогов не позднее Выбор подрядной организации для выполнения работ по ремонту асфальтного покрытия автодороги Даттинского сельского поселения Ванинского муниципального района.р.п. Ванино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выбор подрядной организации для выполнения работ по ремонту асфальтного покрытия автодороги Даттинского сельского поселения Ванинского муниципального района.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Хабаровский край, Ванинский муниципальный район, сельское поселение Датта, ул. Бородина, ул. , ул. Набережная.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предлагаются исполнителем.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВТУ
    Все закупки и тендеры АО ВТУ

    Адрес местонахождения

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22

    Классификатор ОКПД2

    08.99.10.110

    Битумы и асфальты природные

    42.11.20.000

    Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Проект Договор

    02.10.2019

    Закупочная документация

    02.10.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выбор подрядной организации для выполнения работ по ремонту асфальтного покрытия автодороги Даттинского сельского поселения Ванинского муниципального района."

    Кол-во: 1

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