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Номер извещения
ГП910213
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выбор подрядной организации для выполнения работ по ремонту асфальтного покрытия автодороги Даттинского сельского поселения, Ванинского муниципального района.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
02.10.2019 02:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38
Почтовый адрес
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22
Контактный телефон
+7 4212 91-90-98 доб. 059
Факс
--
Адрес электронной почты
KlokovSN@vtu27.ru
Ф.И.О. контактного лица
Клоков Сергей Николаевич
Место рассмотрения предложений
р.п. Ванино
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Выбор подрядной организации для выполнения работ по ремонту асфальтного покрытия автодороги Даттинского сельского поселения Ванинского муниципального района.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.10.2019 13:00 GMT +314.10.2019 13:0014.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910213Дата и время окончания срока приема заявок Выбор подрядной организации для выполнения работ по ремонту асфальтного покрытия автодороги Даттинского сельского поселения Ванинского муниципального района.р.п. Ванино
Дата и время вскрытия заявок
14.10.2019 13:0014.10.2019 13:0014.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП910213Дата и время вскрытия заявок Выбор подрядной организации для выполнения работ по ремонту асфальтного покрытия автодороги Даттинского сельского поселения Ванинского муниципального района.р.п. Ванино
Подведение итогов не позднее
17.10.2019 13:0017.10.2019 13:0017.10.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910213Подведение итогов не позднее Выбор подрядной организации для выполнения работ по ремонту асфальтного покрытия автодороги Даттинского сельского поселения Ванинского муниципального района.р.п. Ванино
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.10.201917.10.2019 13:0017.10.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910213Подведение итогов не позднее Выбор подрядной организации для выполнения работ по ремонту асфальтного покрытия автодороги Даттинского сельского поселения Ванинского муниципального района.р.п. Ванино
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выбор подрядной организации для выполнения работ по ремонту асфальтного покрытия автодороги Даттинского сельского поселения Ванинского муниципального района.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Хабаровский край, Ванинский муниципальный район, сельское поселение Датта, ул. Бородина, ул. , ул. Набережная.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22
08.99.10.110
42.11.20.000
Документация лота
Кол-во: 1
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