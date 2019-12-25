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Номер извещения
ГП910194
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка трубы с покрытием (и без) для ООО "Обский СПГ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений попозиционный
Способ реализации
Дата публикации
01.10.2019 19:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629850, Российская Федерация, Москва, Тарко-Сале, Победы, 22-А
Почтовый адрес
119415, Российская Федерация, Москва, ул. Удальцова, 2
Контактный телефон
+7 495 730-60-00 доб. 11117
Факс
+7 495 730-60-00
Адрес электронной почты
oleg.cherepanov@novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Черепанов Олег Владимирович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка трубы НГП
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.12.2019 17:56 GMT +325.12.2019 17:5625.12.2019 17:56Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910194Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трубы НГПМосква
Подведение итогов не позднее
31.01.2020 18:0031.01.2020 18:0031.01.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910194Подведение итогов не позднее Поставка трубы НГПМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка трубы НГП
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
34 327,60 тонн
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
DDP станция назначения АрхангельскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НОВАТЭК
Все закупки и тендеры ПАО НОВАТЭК
Адрес местонахождения
629850, Российская Федерация, Москва, Тарко-Сале, Победы, 22-А
119415, Российская Федерация, Москва, ул. Удальцова, 2
24.20.13.130
Документация лота
Кол-во: 244
Кол-во: 1770.1
Кол-во: 4100.1
Кол-во: 1811.5
Кол-во: 198.8
Кол-во: 513.3
Кол-во: 227.5
Кол-во: 70.2
Кол-во: 161.5
Кол-во: 544.3
Кол-во: 274.7
Кол-во: 754
Кол-во: 5600.5
Кол-во: 22.2
Кол-во: 2003.2
Кол-во: 1662.5
Кол-во: 13214.3
Кол-во: 1154.9
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