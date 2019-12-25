Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка трубы с покрытием (и без) для ООО "Обский СПГ"

    Поставка трубы с покрытием (и без) для ООО "Обский СПГ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2019 17:5625.12.2019 17:56Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910194Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трубы НГПМоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП910194

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка трубы с покрытием (и без) для ООО "Обский СПГ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений попозиционный

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.10.2019 19:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Чек-лист

    ОБНОВЛЕННАЯ ФОРМА ОФЕРТЫ

    Оферта УЧАСТНИКА

    Техническое предложение (часть 2)

    Типовой договор поставки

    Техническое предложение (часть 1)

    Инструкция Участнику

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НОВАТЭК
    Все закупки и тендеры ПАО НОВАТЭК

    Юридический адрес

    629850, Российская Федерация, Москва, Тарко-Сале, Победы, 22-А

    Почтовый адрес

    119415, Российская Федерация, Москва, ул. Удальцова, 2

    Контактный телефон

    +7 495 730-60-00 доб. 11117

    Факс

    +7 495 730-60-00

    Адрес электронной почты

    oleg.cherepanov@novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Черепанов Олег Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка трубы НГП

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.12.2019 17:56 GMT +325.12.2019 17:5625.12.2019 17:56Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910194Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трубы НГПМосква

    Подведение итогов не позднее

    31.01.2020 18:0031.01.2020 18:0031.01.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910194Подведение итогов не позднее Поставка трубы НГПМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.01.202031.01.2020 18:0031.01.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910194Подведение итогов не позднее Поставка трубы НГПМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка трубы НГП

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    34 327,60 тонн

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    DDP станция назначения АрхангельскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В течение 60 календарных дней с даты поставки Товара в пункт назначения и подписания Заказчиком необходимых документов.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НОВАТЭК»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НОВАТЭК
    Все закупки и тендеры ПАО НОВАТЭК

    Адрес местонахождения

    629850, Российская Федерация, Москва, Тарко-Сале, Победы, 22-А

    119415, Российская Федерация, Москва, ул. Удальцова, 2

    Классификатор ОКПД2

    24.20.13.130

    Трубы стальные электросварные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Оферта УЧАСТНИКА

    27.12.2019

    Техническое предложение (часть 2)

    27.12.2019

    Типовой договор поставки

    27.12.2019

    Техническое предложение (часть 1)

    27.12.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба 57х6 К48 09Г2С (-60) 12"

    Кол-во: 244

    "Позиция 2"

    "Труба 325х10 К52 Рассматриваются предложения (-44) ФП 12"

    Кол-во: 1770.1

    "Позиция 3"

    "Труба 530х14 К60 Рассматриваются предложения (-44) ФП 12"

    Кол-во: 4100.1

    "Позиция 4"

    "Труба 325х12 К52 13ХФА (-44) ФП 12"

    Кол-во: 1811.5

    "Позиция 5"

    "Труба 273х10 К52 13ХФА (-44) ФП 12"

    Кол-во: 198.8

    "Позиция 6"

    "Труба 219х8 К52 Рассматриваются предложения (-44) ФП 12"

    Кол-во: 513.3

    "Позиция 7"

    "Труба 377х13 К52 13ХФА (-44) ФП"

    Кол-во: 227.5

    "Позиция 8"

    "Труба 57х6 К48 09Г2С (-60) 12"

    Кол-во: 70.2

    "Позиция 9"

    "Труба 219х9 К52 13ХФА (-44) ФП"

    Кол-во: 161.5

    "Позиция 10"

    "Труба 273х9 К52 Рассматриваются предложения (-44) ФП 12"

    Кол-во: 544.3

    "Позиция 11"

    "Труба 57х6 К48 09Г2С (-20)"

    Кол-во: 274.7

    "Позиция 12"

    "Труба 89х5 К48 09Г2С (-20)"

    Кол-во: 754

    "Позиция 13"

    "Труба 630х10 К60 предложений Производителей (-20) ФП 12"

    Кол-во: 5600.5

    "Позиция 14"

    "Труба 630х12 К60 предложений Производителей (-20) ФП 12"

    Кол-во: 22.2

    "Позиция 15"

    "Труба 159х5 К48 09Г2С (-20) ФП 12"

    Кол-во: 2003.2

    "Позиция 16"

    "Труба 219х6 К48 09Г2С (-20) ФП 12"

    Кол-во: 1662.5

    "Позиция 17"

    "Труба 820х13 К60 Рассмотрение предложений Производителей (-20) ФП"

    Кол-во: 13214.3

    "Позиция 18"

    "Труба 820х15 К60 Рассмотрение предложений Производителей (-20) ФП"

    Кол-во: 1154.9

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП013716
    Закупка трубной продукции
    Закупка трубной продукции
    591239
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП013839
    Закупка трубы электросварной
    Закупка трубы электросварной
    591733
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Запрос предложений № ГП225958
    Трубная продукция
    Трубная продукция
    592987
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 20:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП012824
    Поставка стальных труб для объекта строительства «Дообустройство сеноман-аптских залежей БНГКМ» для нужд ООО «ГСП-2»
    Поставка стальных труб для объекта строительства «Дообустройство сеноман-аптских залежей...
    587211
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП013325
    Поставка общестроительных материалов: трубы и металлопрокат для объекта «Причал сухогрузов ХГКМ» для нужд ООО «ГСП-2»
    Поставка общестроительных материалов: трубы и металлопрокат для объекта «Причал сухогрузов...
    589739
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК
    Запрос предложений № 32211070264
    Поставка труб стальных
    Поставка труб стальных
    591954
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 09:59(GMT+03:00)
    771 955
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    НЕФТЕСПЕЦСЕРВИС
    Аукцион № ГП213655
    Реализация трубы 812,8 х 32,5 мм. в количестве 86,427 т
    Реализация трубы 812,8 х 32,5 мм. в количестве 86,427 т
    588767
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    31.01.2022 12:00(GMT+03:00)
    3 197 799
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    Начало приема заявок:
    20.01.2022 г., 09:37
    Дата аукциона:
    04.02.2022 г., 10:00
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ
    Конкурентный отбор № 32211043126
    Поставка товаров: Труба стальная изолированная электросварная для газопроводов
    Поставка товаров: Труба стальная изолированная электросварная для газопроводов
    587364
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 06:59(GMT+03:00)
    265 850 775
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить