3333 Поставка дверей согласно спецификации с доставкой и монтажом 1. Адрес доставки: с Доставкой на объект «Торговый комплекс MOSCOW MALL». Новорижское шоссе поселок Новый 2. Схема оплаты:70% предоплата, 15 % от стоимости Товара после письменного уведомления Покупателя о готовности Товара к отгрузке, 8 % после подписания Сторонами Акта выполненных работ, 7% от стоимости Товара являются Гарантийным удержанием. 3. Поставка 18.10.2019г 4. Документы прикреплять обязательно. 5. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта и ТТН . При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП910184 Уникальный номер закупки 3330/3331/3332/3333 Номер закупки Наименование закупки 3333 Поставка дверей согласно спецификации с доставкой и монтажом 1. Адрес доставки: с Доставкой на объект «Торговый комплекс MOSCOW MALL». Новорижское шоссе поселок Новый 2. Схема оплаты:70% предоплата, 15 % от стоимости Товара после письменного уведомления Покупателя о готовности Товара к отгрузке, 8 % после подписания Сторонами Акта выполненных работ, 7% от стоимости Товара являются Гарантийным удержанием. 3. Поставка 18.10.2019г 4. Документы прикреплять обязательно. 5. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта и ТТН . При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью Реконструкция

Все закупки и тендеры Реконструкция Юридический адрес 142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1 Почтовый адрес 142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1 Контактный телефон +7 495 660-91-91 доб. 207 Факс +7 495 660-91-91 Адрес электронной почты elena.kutsyreva@mega-stroy.su Ф.И.О. контактного лица Куцырева Елена Геннадиевна Место рассмотрения предложений Домодедово Закупки и тендеры Московская область Ключевые слова:

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