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    Главная / Торги / Модернизация системы автоматизированного дозирования флокулянта для нужд АО «ОмскВодоканал»

    Модернизация системы автоматизированного дозирования флокулянта для нужд АО «ОмскВодоканал»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.10.2019 11:0011.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908360456Дата и время окончания срока приема заявок Модернизация системы автоматизированного дозирования флокулянта для нужд АО «ОмскВодоканал» 644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31908360456

    Уникальный номер закупки

    332/2019

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Модернизация системы автоматизированного дозирования флокулянта для нужд АО «ОмскВодоканал»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Полотовая закупка

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.10.2019 17:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект САДФ

    Документация о закупке

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    Почтовый адрес

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Контактный телефон

    +7 3812 31-42-29 доб. 1297

    Факс

    +7 3812 30-35-49

    Адрес электронной почты

    i.orlova@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Орлова И. А.

    Место рассмотрения предложений

    644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»

    Закупки и тендеры Омская область

    Закупки и тендеры Продукты программные и услуги по разработке и тестированию программного обеспечения

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Модернизация системы автоматизированного дозирования флокулянта для нужд АО «ОмскВодоканал»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.10.2019 11:00 GMT +311.10.2019 11:0011.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908360456Дата и время окончания срока приема заявок Модернизация системы автоматизированного дозирования флокулянта для нужд АО «ОмскВодоканал» 644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»

    Дата и время вскрытия заявок

    11.10.2019 11:0011.10.2019 11:0011.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908360456Дата и время вскрытия заявок Модернизация системы автоматизированного дозирования флокулянта для нужд АО «ОмскВодоканал» 644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»

    Подведение итогов не позднее

    08.11.2019 17:0008.11.2019 17:0008.11.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908360456Подведение итогов не позднее Модернизация системы автоматизированного дозирования флокулянта для нужд АО «ОмскВодоканал» 644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.11.201908.11.2019 17:0008.11.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908360456Подведение итогов не позднее Модернизация системы автоматизированного дозирования флокулянта для нужд АО «ОмскВодоканал» 644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Модернизация системы автоматизированного дозирования флокулянта для нужд АО «ОмскВодоканал»

    Начальная цена

    328 591,87

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Сроки и порядок оплаты: в течение 30 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Классификатор ОКПД2

    62.09

    Услуги в области информационных технологий прочие и компьютерные услуги

    Классификатор ОКВЭД2

    62.01

    Разработка компьютерного программного обеспечения

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Модернизация системы автоматизированного дозирования флокулянта для нужд АО «ОмскВодоканал»"

    Кол-во: 1

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