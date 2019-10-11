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Номер извещения
31908360456
Уникальный номер закупки
332/2019
Наименование закупки
Модернизация системы автоматизированного дозирования флокулянта для нужд АО «ОмскВодоканал»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Полотовая закупка
Способ реализации
Дата публикации
01.10.2019 17:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
Почтовый адрес
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
Контактный телефон
+7 3812 31-42-29 доб. 1297
Факс
+7 3812 30-35-49
Адрес электронной почты
i.orlova@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Орлова И. А.
Место рассмотрения предложений
644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»
Закупки и тендеры Продукты программные и услуги по разработке и тестированию программного обеспечения
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Модернизация системы автоматизированного дозирования флокулянта для нужд АО «ОмскВодоканал»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.10.2019 11:00 GMT +311.10.2019 11:0011.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908360456Дата и время окончания срока приема заявок Модернизация системы автоматизированного дозирования флокулянта для нужд АО «ОмскВодоканал» 644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»
Дата и время вскрытия заявок
11.10.2019 11:0011.10.2019 11:0011.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908360456Дата и время вскрытия заявок Модернизация системы автоматизированного дозирования флокулянта для нужд АО «ОмскВодоканал» 644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»
Подведение итогов не позднее
08.11.2019 17:0008.11.2019 17:0008.11.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908360456Подведение итогов не позднее Модернизация системы автоматизированного дозирования флокулянта для нужд АО «ОмскВодоканал» 644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
08.11.201908.11.2019 17:0008.11.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908360456Подведение итогов не позднее Модернизация системы автоматизированного дозирования флокулянта для нужд АО «ОмскВодоканал» 644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Модернизация системы автоматизированного дозирования флокулянта для нужд АО «ОмскВодоканал»
Начальная цена
328 591,87
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОМСКВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
62.09
62.01
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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