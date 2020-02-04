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Номер извещения
ГП910181
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
работы по строительству объектов «Харбейское месторождение. Объекты добычи. Кусты скважин №306, №307-В1, №2, №5. c внутрипромысловыми трубопроводами сбора нефти и газа, метанолопроводами и водоводами ППД (комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных работ, в том числе, сети связи, АСУ ТП, АС ПС КЗ и ПТ, ИТСО)»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
01.10.2019 17:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28
Почтовый адрес
629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28
Контактный телефон
+7 34997 4-50-93
Факс
+7 34997 4-58-25
Адрес электронной почты
EKuznetsova@tsng.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Елена Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
Тюменская область
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Работы по строительству объектов «Харбейское месторождение. Объекты добычи. Кусты скважин №306, №307-В1, №2, №5. c внутрипромысловыми трубопроводами сбора нефти и газа, метанолопроводами и водоводами ППД (комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных работ, в том числе, сети связи, АСУ ТП, АС ПС КЗ и ПТ, ИТСО)»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.02.2020 05:00 GMT +304.02.2020 05:0004.02.2020 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910181Дата и время окончания срока приема заявок работы по строительству объектов «Харбейское месторождение. Объекты добычи. Кусты скважин №306, №307-В1, №2, №5. c внутрипромысловыми трубопроводами сбора нефти и газа, метанолопроводами и водоводами ППД (комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных работ, в том числе, сети связи, АСУ ТП, АС ПС КЗ и ПТ, ИТСО)» Тюменская область
Дата и время вскрытия заявок
04.02.2020 06:0004.02.2020 06:0004.02.2020 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП910181Дата и время вскрытия заявок работы по строительству объектов «Харбейское месторождение. Объекты добычи. Кусты скважин №306, №307-В1, №2, №5. c внутрипромысловыми трубопроводами сбора нефти и газа, метанолопроводами и водоводами ППД (комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных работ, в том числе, сети связи, АСУ ТП, АС ПС КЗ и ПТ, ИТСО)» Тюменская область
Подведение итогов не позднее
28.02.2020 18:0028.02.2020 18:0028.02.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910181Подведение итогов не позднее работы по строительству объектов «Харбейское месторождение. Объекты добычи. Кусты скважин №306, №307-В1, №2, №5. c внутрипромысловыми трубопроводами сбора нефти и газа, метанолопроводами и водоводами ППД (комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных работ, в том числе, сети связи, АСУ ТП, АС ПС КЗ и ПТ, ИТСО)» Тюменская область
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
28.02.202028.02.2020 18:0028.02.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910181Подведение итогов не позднее работы по строительству объектов «Харбейское месторождение. Объекты добычи. Кусты скважин №306, №307-В1, №2, №5. c внутрипромысловыми трубопроводами сбора нефти и газа, метанолопроводами и водоводами ППД (комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных работ, в том числе, сети связи, АСУ ТП, АС ПС КЗ и ПТ, ИТСО)» Тюменская область
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Работы по строительству объектов «Харбейское месторождение. Объекты добычи. Кусты скважин №306, №307-В1, №2, №5. c внутрипромысловыми трубопроводами сбора нефти и газа, метанолопроводами и водоводами ППД (комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных работ, в том числе, сети связи, АСУ ТП, АС ПС КЗ и ПТ, ИТСО)»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
Адрес местонахождения
629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28
52.23.19.114
42.21.23.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 20
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