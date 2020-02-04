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    Главная / Торги / работы по строительству объектов «Харбейское месторождение. Объекты добычи. Кусты скважин №306, №307-В1, №2, №5. c внутрипромысловыми трубопроводами сбора нефти и газа, метанолопроводами и водоводами ППД (комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных работ, в том числе, сети связи, АСУ ТП, АС ПС КЗ и ПТ, ИТСО)»

    работы по строительству объектов «Харбейское месторождение. Объекты добычи. Кусты скважин №306, №307-В1, №2, №5. c внутрипромысловыми трубопроводами сбора нефти и газа, метанолопроводами и водоводами ППД (комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных работ, в том числе, сети связи, АСУ ТП, АС ПС КЗ и ПТ, ИТСО)»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.02.2020 05:0004.02.2020 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910181Дата и время окончания срока приема заявок работы по строительству объектов «Харбейское месторождение. Объекты добычи. Кусты скважин №306, №307-В1, №2, №5. c внутрипромысловыми трубопроводами сбора нефти и газа, метанолопроводами и водоводами ППД (комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных работ, в том числе, сети связи, АСУ ТП, АС ПС КЗ и ПТ, ИТСО)» Тюменская областьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП910181

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    2093

    Наименование закупки

    работы по строительству объектов «Харбейское месторождение. Объекты добычи. Кусты скважин №306, №307-В1, №2, №5. c внутрипромысловыми трубопроводами сбора нефти и газа, метанолопроводами и водоводами ППД (комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных работ, в том числе, сети связи, АСУ ТП, АС ПС КЗ и ПТ, ИТСО)»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    01.10.2019 17:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ПД 5

    ПД 9

    Документация лот 2093

    ПД 6

    ПД 4

    ПД 3

    ПД 8

    Обновленное Техническое задание

    ПД 1

    ПД 2

    ПД 7

    ТЗ

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Почтовый адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Контактный телефон

    +7 34997 4-50-93

    Факс

    +7 34997 4-58-25

    Адрес электронной почты

    EKuznetsova@tsng.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецова Елена Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Тюменская область

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Работы по строительству объектов «Харбейское месторождение. Объекты добычи. Кусты скважин №306, №307-В1, №2, №5. c внутрипромысловыми трубопроводами сбора нефти и газа, метанолопроводами и водоводами ППД (комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных работ, в том числе, сети связи, АСУ ТП, АС ПС КЗ и ПТ, ИТСО)»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.02.2020 05:00 GMT +304.02.2020 05:0004.02.2020 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910181Дата и время окончания срока приема заявок работы по строительству объектов «Харбейское месторождение. Объекты добычи. Кусты скважин №306, №307-В1, №2, №5. c внутрипромысловыми трубопроводами сбора нефти и газа, метанолопроводами и водоводами ППД (комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных работ, в том числе, сети связи, АСУ ТП, АС ПС КЗ и ПТ, ИТСО)» Тюменская область

    Дата и время вскрытия заявок

    04.02.2020 06:0004.02.2020 06:0004.02.2020 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП910181Дата и время вскрытия заявок работы по строительству объектов «Харбейское месторождение. Объекты добычи. Кусты скважин №306, №307-В1, №2, №5. c внутрипромысловыми трубопроводами сбора нефти и газа, метанолопроводами и водоводами ППД (комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных работ, в том числе, сети связи, АСУ ТП, АС ПС КЗ и ПТ, ИТСО)» Тюменская область

    Подведение итогов не позднее

    28.02.2020 18:0028.02.2020 18:0028.02.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910181Подведение итогов не позднее работы по строительству объектов «Харбейское месторождение. Объекты добычи. Кусты скважин №306, №307-В1, №2, №5. c внутрипромысловыми трубопроводами сбора нефти и газа, метанолопроводами и водоводами ППД (комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных работ, в том числе, сети связи, АСУ ТП, АС ПС КЗ и ПТ, ИТСО)» Тюменская область

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    28.02.202028.02.2020 18:0028.02.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910181Подведение итогов не позднее работы по строительству объектов «Харбейское месторождение. Объекты добычи. Кусты скважин №306, №307-В1, №2, №5. c внутрипромысловыми трубопроводами сбора нефти и газа, метанолопроводами и водоводами ППД (комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных работ, в том числе, сети связи, АСУ ТП, АС ПС КЗ и ПТ, ИТСО)» Тюменская область

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Работы по строительству объектов «Харбейское месторождение. Объекты добычи. Кусты скважин №306, №307-В1, №2, №5. c внутрипромысловыми трубопроводами сбора нефти и газа, метанолопроводами и водоводами ППД (комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных работ, в том числе, сети связи, АСУ ТП, АС ПС КЗ и ПТ, ИТСО)»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Классификатор ОКПД2

    52.23.19.114

    Работы строительно-монтажные и погрузочно-разгрузочные

    42.21.23.000

    Работы строительные по строительству оросительных систем (каналов), водоводов и водоводных конструкций, водоочистных станций, станций очистки сточных вод и насосных станций

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство объектов"

    Кол-во: 20

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