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Номер извещения
ГП910179
Уникальный номер закупки
2078-А-ВМ
Наименование закупки
на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Москва» (Тверская область, Московская область)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
01.10.2019 17:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Почтовый адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Контактный телефон
+7 495 609-52-00
Факс
+7 495 609-52-13
Адрес электронной почты
i.minnikov@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Минников Иван Николаевич
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы /
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На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Москва» (Тверская область, Московская область)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.10.2019 12:00 GMT +330.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910179Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Москва» (Тверская область, Московская область)Административные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
01.11.2019 12:0001.11.2019 12:0001.11.2019 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП910179Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Москва» (Тверская область, Московская область)Административные округа г Москвы /
Дата и время проведения
05.11.2019 12:0005.11.2019 12:0005.11.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП910179Дата и время проведения на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Москва» (Тверская область, Московская область)Административные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
06.11.2019 12:0006.11.2019 12:0006.11.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910179Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Москва» (Тверская область, Московская область)Административные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
06.11.201906.11.2019 12:0006.11.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910179Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Москва» (Тверская область, Московская область)Административные округа г Москвы /
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Москва» (Тверская область, Московская область)
Начальная цена
30,54
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
9 516,26 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
311,6 кв.м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Тверская область, г. Тверь, Пролетарский район, ш. Старицкое, дом 2, стр. 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-МОСКВА
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-МОСКВА
Адрес местонахождения
109428, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й ВЯЗОВСКИЙ, ДОМ 4А, СТРОЕНИЕ 1,
109428, г. Москва, 2-ой Вязовский проезд, д. 4а, стр. 1
68.20.12.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Москва» (Тверская область, Московская область)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.10.2019 12:00 GMT +330.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910179Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Москва» (Тверская область, Московская область)Административные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
01.11.2019 12:0001.11.2019 12:0001.11.2019 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП910179Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Москва» (Тверская область, Московская область)Административные округа г Москвы /
Дата и время проведения
05.11.2019 12:0005.11.2019 12:0005.11.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП910179Дата и время проведения на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Москва» (Тверская область, Московская область)Административные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
06.11.2019 12:0006.11.2019 12:0006.11.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910179Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Москва» (Тверская область, Московская область)Административные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
06.11.201906.11.2019 12:0006.11.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910179Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Москва» (Тверская область, Московская область)Административные округа г Москвы /
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Москва» (Тверская область, Московская область)
Начальная цена
60,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
12 660,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
211,0 кв.м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Московская область, Наро-Фоминский район, Наро-Фоминск-10, в/г 12Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-МОСКВА
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-МОСКВА
Адрес местонахождения
109428, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й ВЯЗОВСКИЙ, ДОМ 4А, СТРОЕНИЕ 1,
109428, г. Москва, 2-ой Вязовский проезд, д. 4а, стр. 1
68.20.12.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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