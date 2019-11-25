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    Главная / Торги / Закупка бочек стальных закатанных объемом 210 л.

    Закупка бочек стальных закатанных объемом 210 л.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.11.2019 12:0025.11.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910188Дата и время окончания срока приема заявок Бочки стальные закатанные объемом 210 л.СветлыйПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП910188

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка бочек стальных закатанных объемом 210 л.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.10.2019 18:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ СОДРУЖЕСТВО
    Все закупки и тендеры УК СОДРУЖЕСТВО

    Юридический адрес

    238340, Российская Федерация, Калининградская область, Светлый, Гагарина, 65

    Почтовый адрес

    238340, Российская Федерация, Калининградская область, Светлый, Гагарина, 65

    Контактный телефон

    +7 4012 30-55-44 доб. 1162

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    partners@ru.sodru.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Ковалев Антон Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    Светлый

    Закупки и тендеры Калининградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Бочки стальные закатанные объемом 210 л.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.11.2019 12:00 GMT +325.11.2019 12:0025.11.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910188Дата и время окончания срока приема заявок Бочки стальные закатанные объемом 210 л.Светлый

    Подведение итогов не позднее

    26.11.2019 12:0026.11.2019 12:0026.11.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910188Подведение итогов не позднее Бочки стальные закатанные объемом 210 л.Светлый

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.11.201926.11.2019 12:0026.11.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910188Подведение итогов не позднее Бочки стальные закатанные объемом 210 л.Светлый

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Бочки стальные закатанные объемом 210 л.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1000 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Адрес доставки товара: ЖД транспортом - до ст. Шиповка, Калининградской ЖД – Код станции 103103 автомобильным транспортом - г. Светлый ул. Гагарина 65 Морским транспортом – CIF nорт Калининград Способ доставки: автомобильным, морским или ж/д транспортомРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата поставляемой продукции производится в следующем порядке: 100 % (сто процентов) от общей стоимости продукции оплачивается в течение 10 (десяти) банковских дней после получения Покупателем продукции по настоящему Договору в полном объеме на станции назначения.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УК СОДРУЖЕСТВО
    Все закупки и тендеры УК СОДРУЖЕСТВО

    Адрес местонахождения

    238340, Российская Федерация, Калининградская область, Светлый, Гагарина, 65

    Классификатор ОКПД2

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бочка стальная закатная 210 литров со съемным верхом и двумя горловинами для пломб"

    Кол-во: 1000

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