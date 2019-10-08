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Номер извещения
ГП910176
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка коммутатора CISCO
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
01.10.2019 17:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
Контактный телефон
+7 495 228-98-50 доб. 13737
Факс
+7 495 228-98-49
Адрес электронной почты
Roman.Shamyanov@yamalspg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шамьянов Роман Ринатович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка коммутатора CISCO
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.10.2019 12:00 GMT +308.10.2019 12:0008.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910176Дата и время окончания срока приема заявок Поставка коммутатора CISCOМосква
Дата и время вскрытия заявок
08.10.2019 12:0008.10.2019 12:0008.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП910176Дата и время вскрытия заявок Поставка коммутатора CISCOМосква
Подведение итогов не позднее
31.10.2019 12:0031.10.2019 12:0031.10.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910176Подведение итогов не позднее Поставка коммутатора CISCOМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка коммутатора CISCO
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно типовому договору
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно типовому договоруРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Ямал СПГ
Все закупки и тендеры Ямал СПГ
Адрес местонахождения
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
27
26
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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