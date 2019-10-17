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Номер извещения
31908360289
Уникальный номер закупки
000 057
Наименование закупки
Закупка топлива
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
01.10.2019 17:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
249100, Российская Федерация, Калужская область, Жуковский, село Курилово, -, 28
Почтовый адрес
115280, Российская Федерация, Москва, Велозаводская, 5
Контактный телефон
+7 495 675-71-88
Факс
--
Адрес электронной почты
ntvc@corpkometa.ru
Ф.И.О. контактного лица
Непомнящих Виктор Николаевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка топлива
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.10.2019 11:00 GMT +317.10.2019 11:0017.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908360289Дата и время окончания срока приема заявок Закупка топлива Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
18.10.2019 12:0018.10.2019 12:0018.10.2019 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31908360289Дата окончания срока рассмотрения заявок Закупка топлива Москва
Дата и время проведения
21.10.2019 12:0021.10.2019 12:0021.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения 31908360289Дата и время проведения Закупка топлива Москва
Подведение итогов не позднее
21.10.2019 16:0021.10.2019 16:0021.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908360289Подведение итогов не позднее Закупка топлива Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка топлива
Начальная цена
935 235,79
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
Адрес местонахождения
115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5
19.20.21
19.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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