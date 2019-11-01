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Номер извещения
ГП910173
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос публичного предложения в электронной форме на право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого имущества (здание котельной и земельного участка), находящееся по адресу: Вологодская обл., Бабаевский р-н, г. Бабаево, ул. Советская. Собственник: ООО «Газпром теплоэнерго Вологда».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Публичное предложение
Способ реализации
Дата публикации
01.10.2019 16:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 423
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
e.gladyrevskaya@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гладыревская Екатерина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
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1. Здание котельной, общей площадью 231,4 кв. м, расположенное по адресу: Вологодская обл., Бабаевский р-н, г. Бабаево, ул. Советская (порядковый номер в Реестре непрофильных активов 1.2.36). 2. Земельный участок с КН 35:02:0103013:18, площадью 586 кв. м, расположенный по адресу: Вологодская обл., Бабаевский р-н, г. Бабаево, ул. Советская (порядковый номер в Реестре непрофильных активов 1.2.42).
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910173Подведение итогов не позднее 1. Здание котельной, общей площадью 231,4 кв. м, расположенное по адресу: Вологодская обл., Бабаевский р-н, г. Бабаево, ул. Советская (порядковый номер в Реестре непрофильных активов 1.2.36). 2. Земельный участок с КН 35:02:0103013:18, площадью 586 кв. м, расположенный по адресу: Вологодская обл., Бабаевский р-н, г. Бабаево, ул. Советская (порядковый номер в Реестре непрофильных активов 1.2.42).Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
1. Здание котельной, общей площадью 231,4 кв. м, расположенное по адресу: Вологодская обл., Бабаевский р-н, г. Бабаево, ул. Советская (порядковый номер в Реестре непрофильных активов 1.2.36). 2. Земельный участок с КН 35:02:0103013:18, площадью 586 кв. м, расположенный по адресу: Вологодская обл., Бабаевский р-н, г. Бабаево, ул. Советская (порядковый номер в Реестре непрофильных активов 1.2.42).
Начальная цена
1 044 480,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
50 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ВОЛОГДА
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ВОЛОГДА
Адрес местонахождения
162622, Российская Федерация, Вологодская область, Череповец, Пролетарская, 59
68
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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