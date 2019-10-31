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Номер извещения
ГП910190
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка контейнеров
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
01.10.2019 18:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
238340, Российская Федерация, Калининградская область, Светлый, Гагарина, 65
Почтовый адрес
238340, Российская Федерация, Калининградская область, Светлый, Гагарина, 65
Контактный телефон
+7 4012 30-55-44 доб. 1162
Факс
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Адрес электронной почты
partners@ru.sodru.com
Ф.И.О. контактного лица
Ковалев Антон Игоревич
Место рассмотрения предложений
Светлый
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Контейнер мягкий четырехстропный полипропиленовый БИГ-БЕГ клапан/клапан с вкладышем 95*95*180 см
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.10.2019 12:00 GMT +331.10.2019 12:0031.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910190Дата и время окончания срока приема заявок Контейнер мягкий четырехстропный полипропиленовый БИГ-БЕГ клапан/клапан с вкладышем 95*95*180 смСветлый
Подведение итогов не позднее
08.11.2019 12:0008.11.2019 12:0008.11.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910190Подведение итогов не позднее Контейнер мягкий четырехстропный полипропиленовый БИГ-БЕГ клапан/клапан с вкладышем 95*95*180 смСветлый
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Контейнер мягкий четырехстропный полипропиленовый БИГ-БЕГ клапан/клапан с вкладышем 95*95*180 см
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1000 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Адрес доставки товара: ЖД транспортом - до ст. Шиповка, Калининградской ЖД – Код станции 103103 автомобильным транспортом - г. Светлый ул. Гагарина 65 Морским транспортом – CIF nорт Калининград Способ доставки: автомобильным, морским или ж/д транспортомРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УК СОДРУЖЕСТВО
Все закупки и тендеры УК СОДРУЖЕСТВО
Адрес местонахождения
238340, Российская Федерация, Калининградская область, Светлый, Гагарина, 65
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1000
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