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    Главная / Торги / Закупка контейнеров

    Закупка контейнеров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.10.2019 12:0031.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910190Дата и время окончания срока приема заявок Контейнер мягкий четырехстропный полипропиленовый БИГ-БЕГ клапан/клапан с вкладышем 95*95*180 смСветлыйПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП910190

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка контейнеров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.10.2019 18:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ СОДРУЖЕСТВО
    Все закупки и тендеры УК СОДРУЖЕСТВО

    Юридический адрес

    238340, Российская Федерация, Калининградская область, Светлый, Гагарина, 65

    Почтовый адрес

    238340, Российская Федерация, Калининградская область, Светлый, Гагарина, 65

    Контактный телефон

    +7 4012 30-55-44 доб. 1162

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    partners@ru.sodru.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Ковалев Антон Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    Светлый

    Закупки и тендеры Калининградская область

    Ключевые слова:

    клапан

    Список лотов

    Лот 1

    Контейнер мягкий четырехстропный полипропиленовый БИГ-БЕГ клапан/клапан с вкладышем 95*95*180 см

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.10.2019 12:00 GMT +331.10.2019 12:0031.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910190Дата и время окончания срока приема заявок Контейнер мягкий четырехстропный полипропиленовый БИГ-БЕГ клапан/клапан с вкладышем 95*95*180 смСветлый

    Подведение итогов не позднее

    08.11.2019 12:0008.11.2019 12:0008.11.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910190Подведение итогов не позднее Контейнер мягкий четырехстропный полипропиленовый БИГ-БЕГ клапан/клапан с вкладышем 95*95*180 смСветлый

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.11.201908.11.2019 12:0008.11.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910190Подведение итогов не позднее Контейнер мягкий четырехстропный полипропиленовый БИГ-БЕГ клапан/клапан с вкладышем 95*95*180 смСветлый

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Контейнер мягкий четырехстропный полипропиленовый БИГ-БЕГ клапан/клапан с вкладышем 95*95*180 см

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1000 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Адрес доставки товара: ЖД транспортом - до ст. Шиповка, Калининградской ЖД – Код станции 103103 автомобильным транспортом - г. Светлый ул. Гагарина 65 Морским транспортом – CIF nорт Калининград Способ доставки: автомобильным, морским или ж/д транспортомРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата поставляемой продукции производится в следующем порядке: 100 % (сто процентов) от общей стоимости продукции оплачивается в течение 10 (десяти) банковских дней после получения Покупателем продукции по настоящему Договору в полном объеме на станции назначения.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УК СОДРУЖЕСТВО
    Все закупки и тендеры УК СОДРУЖЕСТВО

    Адрес местонахождения

    238340, Российская Федерация, Калининградская область, Светлый, Гагарина, 65

    Классификатор ОКПД2

    22

    Изделия резиновые и пластмассовые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Контейнер мягкий четырехстропный полипропиленовый БИГ-БЕГ клапан/клапан с вкладышем 95*95*180 см"

    Кол-во: 1000

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