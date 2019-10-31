Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата поставляемой продукции производится в следующем порядке: 100 % (сто процентов) от общей стоимости продукции оплачивается в течение 10 (десяти) банковских дней после получения Покупателем продукции по настоящему Договору в полном объеме на станции назначения.