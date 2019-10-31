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    Главная / Торги / Закупка спирта этилового ректификованного марки "ЛЮКС" из пищевого сырья

    Закупка спирта этилового ректификованного марки "ЛЮКС" из пищевого сырья

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.10.2019 12:0031.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910191Дата и время окончания срока приема заявок Спирт этиловый ректификованный марки «ЛЮКС»СветлыйПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП910191

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка спирта этилового ректификованного марки "ЛЮКС" из пищевого сырья

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.10.2019 18:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ СОДРУЖЕСТВО
    Все закупки и тендеры УК СОДРУЖЕСТВО

    Юридический адрес

    238340, Российская Федерация, Калининградская область, Светлый, Гагарина, 65

    Почтовый адрес

    238340, Российская Федерация, Калининградская область, Светлый, Гагарина, 65

    Контактный телефон

    +7 4012 30-55-44 доб. 1162

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    partners@ru.sodru.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Ковалев Антон Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    Светлый

    Закупки и тендеры Калининградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Спирт этиловый ректификованный марки «ЛЮКС»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.10.2019 12:00 GMT +331.10.2019 12:0031.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910191Дата и время окончания срока приема заявок Спирт этиловый ректификованный марки «ЛЮКС»Светлый

    Подведение итогов не позднее

    08.11.2019 12:0008.11.2019 12:0008.11.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910191Подведение итогов не позднее Спирт этиловый ректификованный марки «ЛЮКС»Светлый

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.11.201908.11.2019 12:0008.11.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910191Подведение итогов не позднее Спирт этиловый ректификованный марки «ЛЮКС»Светлый

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Спирт этиловый ректификованный марки «ЛЮКС»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    7900 декалитров

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Адрес доставки товара: ЖД транспортом - до ст. Шиповка, Калининградской ЖД – Код станции 103103 автомобильным транспортом - г. Светлый ул. Гагарина 65 Морским транспортом – CIF nорт Калининград Способ доставки: автомобильным, морским или ж/д транспортомРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата поставляемой продукции производится в следующем порядке: 100 % (сто процентов) от общей стоимости продукции оплачивается в течение 10 (десяти) банковских дней после получения Покупателем продукции по настоящему Договору в полном объеме на станции назначения.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УК СОДРУЖЕСТВО
    Все закупки и тендеры УК СОДРУЖЕСТВО

    Адрес местонахождения

    238340, Российская Федерация, Калининградская область, Светлый, Гагарина, 65

    Классификатор ОКПД2

    20

    Вещества химические и продукты химические

    11

    Напитки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Спирт этиловый ректификованный марки «ЛЮКС» "

    Кол-во: 7900

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