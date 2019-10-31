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Номер извещения
ГП910191
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка спирта этилового ректификованного марки "ЛЮКС" из пищевого сырья
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
01.10.2019 18:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
238340, Российская Федерация, Калининградская область, Светлый, Гагарина, 65
Почтовый адрес
238340, Российская Федерация, Калининградская область, Светлый, Гагарина, 65
Контактный телефон
+7 4012 30-55-44 доб. 1162
Факс
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Адрес электронной почты
partners@ru.sodru.com
Ф.И.О. контактного лица
Ковалев Антон Игоревич
Место рассмотрения предложений
Светлый
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Спирт этиловый ректификованный марки «ЛЮКС»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.10.2019 12:00 GMT +331.10.2019 12:0031.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910191Дата и время окончания срока приема заявок Спирт этиловый ректификованный марки «ЛЮКС»Светлый
Подведение итогов не позднее
08.11.2019 12:0008.11.2019 12:0008.11.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910191Подведение итогов не позднее Спирт этиловый ректификованный марки «ЛЮКС»Светлый
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Спирт этиловый ректификованный марки «ЛЮКС»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
7900 декалитров
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Адрес доставки товара: ЖД транспортом - до ст. Шиповка, Калининградской ЖД – Код станции 103103 автомобильным транспортом - г. Светлый ул. Гагарина 65 Морским транспортом – CIF nорт Калининград Способ доставки: автомобильным, морским или ж/д транспортомРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УК СОДРУЖЕСТВО
Все закупки и тендеры УК СОДРУЖЕСТВО
Адрес местонахождения
238340, Российская Федерация, Калининградская область, Светлый, Гагарина, 65
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 7900
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