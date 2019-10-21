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Номер извещения
ГП910169
Уникальный номер закупки
ОЗиЦС/19-00653
Наименование закупки
Поставка запасных частей к технике Komatsu в адрес АО ХК "Якутуголь" в 4 квартале 2019 г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
01.10.2019 16:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Почтовый адрес
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Контактный телефон
+7 495 221-88-88 доб. 62668
Факс
+7 495 221-88-00
Адрес электронной почты
marina.ivlieva@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Ивлиева Марина Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка запасных частей к технике Komatsu в адрес АО ХК "Якутуголь" в 4 квартале 2019 г.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.10.2019 09:00 GMT +321.10.2019 09:0021.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910169Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей к технике Komatsu в адрес АО ХК "Якутуголь" в 4 квартале 2019 г.Москва
Подведение итогов не позднее
30.12.2019 18:0030.12.2019 18:0030.12.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910169Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей к технике Komatsu в адрес АО ХК "Якутуголь" в 4 квартале 2019 г.Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей к технике Komatsu в адрес АО ХК "Якутуголь" в 4 квартале 2019 г.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с документацией (раздел 2)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с документацией (раздел 2)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО МЕЧЕЛ
Все закупки и тендеры ПАО МЕЧЕЛ
Адрес местонахождения
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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