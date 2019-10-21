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    Главная / Торги / Поставка запасных частей к технике Komatsu в адрес АО ХК "Якутуголь" в 4 квартале 2019 г.

    Поставка запасных частей к технике Komatsu в адрес АО ХК "Якутуголь" в 4 квартале 2019 г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.10.2019 09:0021.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910169Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей к технике Komatsu в адрес АО ХК "Якутуголь" в 4 квартале 2019 г.МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП910169

    Уникальный номер закупки

    ОЗиЦС/19-00653

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей к технике Komatsu в адрес АО ХК "Якутуголь" в 4 квартале 2019 г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.10.2019 16:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Чертежи

    Отгрузочные реквизиты

    Проект договора с прил.

    Приложение №1 к оферте

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЧЕЛ
    Все закупки и тендеры ПАО МЕЧЕЛ

    Юридический адрес

    125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Почтовый адрес

    125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Контактный телефон

    +7 495 221-88-88 доб. 62668

    Факс

    +7 495 221-88-00

    Адрес электронной почты

    marina.ivlieva@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Ивлиева Марина Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей к технике Komatsu в адрес АО ХК "Якутуголь" в 4 квартале 2019 г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.10.2019 09:00 GMT +321.10.2019 09:0021.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910169Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей к технике Komatsu в адрес АО ХК "Якутуголь" в 4 квартале 2019 г.Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.12.2019 18:0030.12.2019 18:0030.12.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910169Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей к технике Komatsu в адрес АО ХК "Якутуголь" в 4 квартале 2019 г.Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    30.12.201930.12.2019 18:0030.12.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910169Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей к технике Komatsu в адрес АО ХК "Якутуголь" в 4 квартале 2019 г.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей к технике Komatsu в адрес АО ХК "Якутуголь" в 4 квартале 2019 г.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией (раздел 2)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией (раздел 2)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией (раздел 2)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МЕЧЕЛ
    Все закупки и тендеры ПАО МЕЧЕЛ

    Адрес местонахождения

    125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремкомплект клапана КПП К3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Ремкомплект ГТРа К1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Шестерня 426-15-13234"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Ремкомплект КПП кат.№ 41Е-15-05100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Подшипник 06002-30221"

    Кол-во: 6

    "Позиция 6"

    "КОНТРОЛЬНЫЙ КЛАПАН 6560-413100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "НАБОР ПРОКЛАДОК 6241-K2-9900"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "НАБОР ПРОКЛАДОК 6241-K1-9900"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Коллектор 6240-11-5111"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "6560-71-1202 Насос топливный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Вкладыши шатунные ремонтные (0,25)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 12"

    "Вкладыши коренные ремонтные (0,25)"

    Кол-во: 7

    "Позиция 13"

    "Комплект поршневых колец"

    Кол-во: 6

    "Позиция 14"

    "Поршень"

    Кол-во: 6

    "Позиция 15"

    "Гильза цилиндра"

    Кол-во: 6

    "Позиция 16"

    "Распредвал"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Головка в сборе"

    Кол-во: 6

    "Позиция 18"

    "600-421-6630 Termostat Термостат"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Набор ремонта водяного насоса"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Датчик 7861-92-2330"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Датчик 7861-92-3320"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Ремень зарядного генератора 04120-21740"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Радиатор охлаждения 6240-61-2110"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Коллектор 6240-11-5180"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Генератор 600-821-9630 зарядный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "6240-81-5322 Жгут проводов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "6240-61-1100 Водяной насос"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "6505-61-5030 Турбокомпрессор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Муфта поворотов в сборе 195-22-00014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Барабан тормозной 195-22-11114"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Втулка распорная 170-27-11232"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Фланец 195-27-11216"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Каток 17М-30-00320 опорный однобортный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 34"

    "Каток 17М-30-00330 опорный двубортный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 35"

    "Колесо направляющее 17М-30-01310"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "Сегмент зубчатый US260K325/17М-27-41630(в 1 к-те -5шт)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Поддерживающий каток 17М-30-01340"

    Кол-во: 4

    "Позиция 38"

    "Насос ТНВД 6261-71-1111"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Термостат 600-421-6630"

    Кол-во: 2

    "Позиция 40"

    "Форсунка 6212-12-3200"

    Кол-во: 6

    "Позиция 41"

    "Радиатор (элемент) 6212-61-2111"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Радиатор 6212-61-6121"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Набор прокладок водяного насоса 6212-К6-9902"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Набор прокладок низ 6212-К2-9901"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Набор прокладок верх 6212-К1-9901"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Комплект вкладыш шатунный 0,25 мм (из 6 шт.) 6210-39-3041"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Комплект колец поршневых (из 6 шт.) 6211-31-2033"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Комплект поршень (из 6 шт) 6211-32-2130"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Комплект вкладыш коренной 0,25 мм (из 7 шт.) 6210-29-8010"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Комплект колец (из 2-х. шт) 6210-21-8050"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Стартер"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Насос водяной"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Насос рабочего оборудования HPV95"

    Кол-во: 2

    "Позиция 54"

    "Кольцо уплотнительное 14Y-22-15220"

    Кол-во: 2

    "Позиция 55"

    "Кольцо уплотнительное 07000-75355"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Кольцо уплотнительное 07000-75465"

    Кол-во: 2

    "Позиция 57"

    "Кольцо уплотнительное 07000-75490"

    Кол-во: 2

    "Позиция 58"

    "Уплотнение 14Y-21-13-160"

    Кол-во: 4

    "Позиция 59"

    "Подшипник 17А-22-12170"

    Кол-во: 2

    "Позиция 60"

    "Ремкомплект 17М-15-05140"

    Кол-во: 1

    "Позиция 61"

    "Ремкомплект 17М-13-05040"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "06340-06922 Подшипник"

    Кол-во: 4

    "Позиция 63"

    "О-кольцо 07000-73028"

    Кол-во: 6

    "Позиция 64"

    "195-30-66190 Подушка"

    Кол-во: 4

    "Позиция 65"

    "Шайба крепления 01643-31032"

    Кол-во: 48

    "Позиция 66"

    "Поршень 17М-30-54261"

    Кол-во: 4

    "Позиция 67"

    "Пружина 17М-30-54211"

    Кол-во: 4

    "Позиция 68"

    "Комплект гусеничных лент в сборе (2 шт.) 17М-32-02440"

    Кол-во: 2

    "Позиция 69"

    "Комплект сегментов звездочки (из 5 шт.) 17М-27-41630"

    Кол-во: 4

    "Позиция 70"

    "Втулка 17М-50-24170"

    Кол-во: 6

    "Позиция 71"

    "Болт подушки 01010-81020"

    Кол-во: 48

    "Позиция 72"

    "Болт 17М-30-54250"

    Кол-во: 4

    "Позиция 73"

    "Каток 17М-30-00330 опорный двубортный"

    Кол-во: 20

    "Позиция 74"

    "Уплотнение 17М-50-25130"

    Кол-во: 4

    "Позиция 75"

    "Поддерживающий каток 17М-30-01340"

    Кол-во: 8

    "Позиция 76"

    "Болт 01011-62400"

    Кол-во: 112

    "Позиция 77"

    "РВД 17М-61-42660 HOSE, 1090ММ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 78"

    "РВД 07102-20307 HOSE"

    Кол-во: 1

    "Позиция 79"

    "РВД 17М-61-46170 HOSE"

    Кол-во: 1

    "Позиция 80"

    "РВД 17М-61-46180 HOSE"

    Кол-во: 1

    "Позиция 81"

    "РВД 07126-01021 HOSE"

    Кол-во: 1

    "Позиция 82"

    "РВД 17М-61-43131 HOSE"

    Кол-во: 1

    "Позиция 83"

    "РВД 17М-61-43140 HOSE"

    Кол-во: 1

    "Позиция 84"

    "РВД 07127-01045 HOSE"

    Кол-во: 1

    "Позиция 85"

    "РВД 17М-61-41231 HOSE"

    Кол-во: 1

    "Позиция 86"

    "РВД 17М-61-41181 HOSE"

    Кол-во: 1

    "Позиция 87"

    "РВД 17М-61-42420 HOSE"

    Кол-во: 1

    "Позиция 88"

    "РВД 17М-61-42111 HOSE"

    Кол-во: 1

    "Позиция 89"

    "РВД 17М-49-41272 HOSE"

    Кол-во: 1

    "Позиция 90"

    "РВД 17М-911-5431 HOSE"

    Кол-во: 1

    "Позиция 91"

    "РВД 17М-911-5411 HOSE"

    Кол-во: 1

    "Позиция 92"

    "РВД 17М-911-5461 HOSE"

    Кол-во: 1

    "Позиция 93"

    "Каток 17М-30-00320 опорный однобортный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 94"

    "Колесо направляющее 17М-30-01310"

    Кол-во: 2

    "Позиция 95"

    "Ремкомплект 79491873"

    Кол-во: 1

    "Позиция 96"

    "94169440 Клапан управления"

    Кол-во: 1

    "Позиция 97"

    "94169540 Клапан управления"

    Кол-во: 2

    "Позиция 98"

    "Фильтр напорный РТО 76184073 (PT9149)"

    Кол-во: 16

    "Позиция 99"

    "Фильтр напорный 76392673"

    Кол-во: 48

    "Позиция 100"

    "Коронка 4211523 N5S"

    Кол-во: 25

    "Позиция 101"

    "Komatsu PC1250 21N-60-32950 Strainer Сетчатый фильтр"

    Кол-во: 4

    "Позиция 102"

    "Komatsu PC3000 НУР Датчик уровня"

    Кол-во: 2

    "Позиция 103"

    "Komatsu PC3000 НУР Печь тосольная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 104"

    "Фильтр (масленный охладитель) 6006-51-1610"

    Кол-во: 2

    "Позиция 105"

    "Масляный насос"

    Кол-во: 1

    "Позиция 106"

    "Ремень вентилятора 04122-22572"

    Кол-во: 3

    "Позиция 107"

    "Втулка распределительного вала 6240-21-1490"

    Кол-во: 7

    "Позиция 108"

    "Кольцо осевого смещения 6162-23-8050"

    Кол-во: 4

    "Позиция 109"

    "Ролик натяжной 6240-61-4601"

    Кол-во: 1

    "Позиция 110"

    "Клапан выпускной 6240-41-4210"

    Кол-во: 12

    "Позиция 111"

    "Клапан впускной 6240-41-4110"

    Кол-во: 12

    "Позиция 112"

    "Форсунка 6560-11-1412"

    Кол-во: 6

    "Позиция 113"

    "Сальник термостата 6102-13-6440"

    Кол-во: 2

    "Позиция 114"

    "Стартер 600-813-7121"

    Кол-во: 1

    "Позиция 115"

    "Шайба стопорная 195-27-12620"

    Кол-во: 1

    "Позиция 116"

    "Гайка 170-21-12141"

    Кол-во: 1

    "Позиция 117"

    "Турбокомпрессор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 118"

    "Сальник передний"

    Кол-во: 1

    "Позиция 119"

    "Гильза 6211-22-2220"

    Кол-во: 6

    "Позиция 120"

    "Стартер"

    Кол-во: 1

    "Позиция 121"

    "Сальник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 122"

    "Насос"

    Кол-во: 1

    "Позиция 123"

    "Генератор/Alternator"

    Кол-во: 1

    "Позиция 124"

    "Komatsu D275А-5 Мотор стеклоочистителя"

    Кол-во: 6

    "Позиция 125"

    "Комплект гусеничных лент в сборе (2 шт.) 17М-32-02440"

    Кол-во: 1

    "Позиция 126"

    "Насос трансмиссии 705-52-30920"

    Кол-во: 4

    "Позиция 127"

    "Гидромотор вентилятора"

    Кол-во: 2

    "Позиция 128"

    "Болт сегмента 09203-12485"

    Кол-во: 50

    "Позиция 129"

    "Ремкомплект г/ц перекоса 707-99-66600"

    Кол-во: 2

    "Позиция 130"

    "Ремкомплект г/ц перекоса рыхлителя 707-99-64200"

    Кол-во: 2

    "Позиция 131"

    "Кромка режущая 195-71-11654"

    Кол-во: 2

    "Позиция 132"

    "Кольцо стопорное 04064-08530"

    Кол-во: 2

    "Позиция 133"

    "Коронка 195-78-21331/195-78-21333"

    Кол-во: 3

    "Позиция 134"

    "Клапан 07959-30000 натяжителя гусениц"

    Кол-во: 2

    "Позиция 135"

    "Пыльник 17М-30-26680"

    Кол-во: 2

    "Позиция 136"

    "Уплотнение 80-30-14220"

    Кол-во: 4

    "Позиция 137"

    "Ремкомплект 707-99-64225 угла атаки рыхлителя"

    Кол-во: 1

    "Позиция 138"

    "Ремкомплект 707-99-66645 перекоса отвала"

    Кол-во: 2

    "Позиция 139"

    "Ремкомплект 17М-30-26680 натяжителя гусеницы Д275А-5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 140"

    "Гайка 17М-71-21530"

    Кол-во: 35

    "Позиция 141"

    "Болт 195-71-52280"

    Кол-во: 35

    "Позиция 142"

    "Рычаг 702-16-02213 в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 143"

    "Насос 708-1L-00340 в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 144"

    "Генератор 600-821-9962"

    Кол-во: 1

    "Позиция 145"

    "Теплообменник 6212-61-2111"

    Кол-во: 1

    "Позиция 146"

    "Шайба 01643-32780 27 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 147"

    "Кольцо 07000-55195 KOMATSU D-275"

    Кол-во: 10

    "Позиция 148"

    "Палец 09244-02508"

    Кол-во: 2

    "Позиция 149"

    "Протектор KOMATSU V195-78-21580"

    Кол-во: 1

    "Позиция 150"

    "РВД 17М-61-46110 HOSE"

    Кол-во: 1

    "Позиция 151"

    "РВД 17М-61-46140 HOSE"

    Кол-во: 1

    "Позиция 152"

    "РВД 17М-61-46130 HOSE"

    Кол-во: 1

    "Позиция 153"

    "РВД 17М-61-46120 HOSE"

    Кол-во: 1

    "Позиция 154"

    "РВД 07102-20326 HOSE"

    Кол-во: 1

    "Позиция 155"

    "РВД 17М-71-42231 HOSE"

    Кол-во: 1

    "Позиция 156"

    "РВД 17М-71-42351 HOSE"

    Кол-во: 1

    "Позиция 157"

    "РВД 17М-61-42620 HOSE, 1310ММ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 158"

    "РВД 17М-61-42630 HOSE, 1170ММ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 159"

    "РВД 17М-61-42640 HOSE, 1210ММ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 160"

    "РВД 17М-61-42650 HOSE, 1160ММ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 161"

    "РВД 17М-61-16230 HOSE"

    Кол-во: 1

    "Позиция 162"

    "РВД 17М-61-42460 HOSE, 1400ММ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 163"

    "РВД 17М-61-42570 HOSE, 1110ММ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 164"

    "17М-61-42580 HOSE, 1280ММ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 165"

    "РВД 02762-004А6 HOSE"

    Кол-во: 1

    "Позиция 166"

    "РВД 02761-00208 HOSE"

    Кол-во: 1

    "Позиция 167"

    "РВД 02761-002А8 HOSE"

    Кол-во: 1

    "Позиция 168"

    "РВД 02760-002А3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 169"

    "РВД 17М-03-46271 HOSE"

    Кол-во: 1

    "Позиция 170"

    "РВД 17М-03-46291 HOSE"

    Кол-во: 1

    "Позиция 171"

    "РВД 02765-005А7 HOSE"

    Кол-во: 1

    "Позиция 172"

    "РВД 07184-003А5 HOSE"

    Кол-во: 1

    "Позиция 173"

    "РВД 07184-003А6 HOSE"

    Кол-во: 1

    "Позиция 174"

    "РВД 17М61-46150 HOSE"

    Кол-во: 1

    "Позиция 175"

    "РВД 17М-61-41141 HOSE"

    Кол-во: 1

    "Позиция 176"

    "РВД 17М-49-41241 HOSE"

    Кол-во: 1

    "Позиция 177"

    "РВД 07297-01016 HOSE"

    Кол-во: 1

    "Позиция 178"

    "РВД 17М-49-41251 HOSE"

    Кол-во: 1

    "Позиция 179"

    "РВД 07297-01015 HOSE"

    Кол-во: 1

    "Позиция 180"

    "РВД 17М-49-42221 HOSE"

    Кол-во: 1

    "Позиция 181"

    "РВД 07621-00442 HOSE"

    Кол-во: 1

    "Позиция 182"

    "РВД 07621-00350 HOSE"

    Кол-во: 1

    "Позиция 183"

    "РВД 07621-00249 HOSE"

    Кол-во: 1

    "Позиция 184"

    "РВД 17М-03-46611 HOSE"

    Кол-во: 1

    "Позиция 185"

    "РВД 17М-03-46621 HOSE"

    Кол-во: 1

    "Позиция 186"

    "РВД 17М-49-41282 HOSE"

    Кол-во: 1

    "Позиция 187"

    "РВД 17М-911-5451 HOSE"

    Кол-во: 1

    "Позиция 188"

    "Поршень гидроцилиндра 17М30-54261"

    Кол-во: 2

    "Позиция 189"

    "Цилиндр 17М-30-54281 упорного натяжителя"

    Кол-во: 2

    "Позиция 190"

    "Болт 01011-62725"

    Кол-во: 10

    "Позиция 191"

    "Шайба 01643-32460"

    Кол-во: 10

    "Позиция 192"

    "Болт 01011-62400"

    Кол-во: 10

    "Позиция 193"

    "Болт 01010-62085 20 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 194"

    "Сегмент 17M-27-41630 звездочки трансмиссии"

    Кол-во: 18

    "Позиция 195"

    "Каток 17М-30-00340 поддерживающий"

    Кол-во: 2

    "Позиция 196"

    "Каток 17М-30-00330 опорный двубортный"

    Кол-во: 8

    "Позиция 197"

    "Кольцо 07000-52130 уплотнительное"

    Кол-во: 10

    "Позиция 198"

    "Каток 17М-30-01340"

    Кол-во: 2

    "Позиция 199"

    "Болт сегмента 09203-12485"

    Кол-во: 72

    "Позиция 200"

    "Гайка сегмента 01803-02430"

    Кол-во: 72

    "Позиция 201"

    "Рейка в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 202"

    "Рейка напора в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 203"

    "Мотор пневматический кат. № 23100N512F2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 204"

    "Палец коронки AHNXSC12PSL"

    Кол-во: 30

    "Позиция 205"

    "Катушка фиксатора кат.№ WHP10TSPWSB;TORQUE SPOOL, 4191317"

    Кол-во: 20

    "Позиция 206"

    "Фиксатор кат.№ WHP10TWWSA;TORQUE WEDGE PIN, 4191316"

    Кол-во: 20

    "Позиция 207"

    "Защита боковая верхняя кат.№ WHP10UWS-1A;WHP UPPER WING SHROUD, 5131583"

    Кол-во: 12

    "Позиция 208"

    "Защита боковая нижняя,правая кат.№ WHP10LWS-2RB;WHP LOWER WING SHROUD, 5132635"

    Кол-во: 4

    "Позиция 209"

    "Защита боковая нижняя,левая кат.№ WHP10LWS-2LB;WHP LOWER WING SHROUD, 5132634"

    Кол-во: 4

    "Позиция 210"

    "Катушка фиксатора кат.№ WHP10TSPCSA;TORQUE SPOOL, 4190357"

    Кол-во: 30

    "Позиция 211"

    "Защита межзубьевая кат.№ WHP10X278CS-1A;CENTER SHROUD"

    Кол-во: 30

    "Позиция 212"

    "Клин адаптера H499W1-2"

    Кол-во: 24

    "Позиция 213"

    "Фиксатор кат.№ WHP10TWCSA;TORQUE WEDGE PIN (AHN419WTW)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 214"

    "Скоба H499CL"

    Кол-во: 24

    "Позиция 215"

    "Фильтр высокого давления 76694773 (S9.0823-02K)"

    Кол-во: 48

    "Позиция 216"

    "Фильтр элемент байпаса 694409 (WT790)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 217"

    "Фильтр утечки гидробака 76754473 (WG870)"

    Кол-во: 16

    "Позиция 218"

    "Фильтр гидробака 694400 (WG209)"

    Кол-во: 32

    "Позиция 219"

    "Фильтр сетчатый коллектора 49006740"

    Кол-во: 1

    "Позиция 220"

    "Komatsu PC3000 НУР V-BELT/КЛИНОВИДНЫЙ РЕМЕНЬ"

    Кол-во: 9

    "Позиция 221"

    "Komatsu PC3000 НУР Труба"

    Кол-во: 1

    "Позиция 222"

    "Komatsu PC3000 НУР Труба"

    Кол-во: 1

    "Позиция 223"

    "Komatsu PC3000 Фильтр 694409"

    Кол-во: 16

    "Позиция 224"

    "Komatsu PC3000 Фильтр грубой очистки"

    Кол-во: 6

    "Позиция 225"

    "Коронка U90R-A"

    Кол-во: 20

    "Позиция 226"

    "Komatsu PC3000 НУР Мультимонитор РС 3000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 227"

    "Komatsu PC3000 НУР Логический контроллер"

    Кол-во: 1

    "Позиция 228"

    "Komatsu PC3000 НУР Логический контроллер"

    Кол-во: 1

    "Позиция 229"

    "Защита межзубьевая ТВС 120Х410-4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 230"

    "Защита межзубьевая ТВС 120Х410-3R"

    Кол-во: 1

    "Позиция 231"

    "Защита межзубьевая ТВС 120Х410-3L"

    Кол-во: 1

    "Позиция 232"

    "Адаптер угловой IN-U90"

    Кол-во: 2

    "Позиция 233"

    "Адаптер центральный 6810W-U90"

    Кол-во: 2

    "Позиция 234"

    "708-2L-00522 Главный насос"

    Кол-во: 1

    "Позиция 235"

    "HF28894 Фильтр сливной (патрон) (кат. № 21N6012210)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 236"

    "Межзубьевая защита приварная WSC90Х360-1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 237"

    "Фиксатор коронки 70SV2PN-C"

    Кол-во: 15

    "Позиция 238"

    "Коронка 70SVSD"

    Кол-во: 15

    "Позиция 239"

    "Защитная крышка адаптера WC270"

    Кол-во: 6

    "Позиция 240"

    "Интегрированный угол правый IN-70SV2L"

    Кол-во: 1

    "Позиция 241"

    "Интегрированный угол правый IN-70SV2R"

    Кол-во: 1

    "Позиция 242"

    "Адаптер центральный 6803W-70SV2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 243"

    "BF4831-1 Контакт"

    Кол-во: 80

    "Позиция 244"

    "6215-41-1200 Распредвал в сборе (L.H)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 245"

    "6215-41-1100 Распредвал в сборе (R.H)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 246"

    "Кольцо компрессионное (комплект) 6211-31-2031"

    Кол-во: 12

    "Позиция 247"

    "Головка блока цилиндра в сборе 6215-11-1300"

    Кол-во: 3

    "Позиция 248"

    "Сапун 6210-21-8711"

    Кол-во: 3

    "Позиция 249"

    "Клапан выпускной 6215-41-4220"

    Кол-во: 18

    "Позиция 250"

    "Кабель 4270-62-2280"

    Кол-во: 1

    "Позиция 251"

    "Проводка 4270-62-2430"

    Кол-во: 1

    "Позиция 252"

    "Вкладыш шатунный (комплект) 6215-31-3060"

    Кол-во: 12

    "Позиция 253"

    "Втулка шатуна 6211-31-3130"

    Кол-во: 12

    "Позиция 254"

    "Стопор пальца поршневого 4065-05220"

    Кол-во: 24

    "Позиция 255"

    "Палец поршневой 6211-31-2410"

    Кол-во: 12

    "Позиция 256"

    "Поршень 6212-31-2170"

    Кол-во: 12

    "Позиция 257"

    "Шестерня коленвала 6215-31-1140"

    Кол-во: 1

    "Позиция 258"

    "Вкладыш коренной (комплект) 6215-21-8001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 259"

    "Комплект прокладок К2 6215-К2-4003"

    Кол-во: 1

    "Позиция 260"

    "Комплект прокладок К1 6215-К1-4003"

    Кол-во: 1

    "Позиция 261"

    "Вал опорный в сборе 6210-41-5303"

    Кол-во: 12

    "Позиция 262"

    "Комплект толкателей выпускных 6210-41-5051"

    Кол-во: 12

    "Позиция 263"

    "Комплект толкателей впускных 6210-41-5041"

    Кол-во: 12

    "Позиция 264"

    "Насос масляный 6215-51-1500"

    Кол-во: 1

    "Позиция 265"

    "Фильтр маслянный (байпас) 600-212-1511"

    Кол-во: 2

    "Позиция 266"

    "Фильтр топливный 600-311-7132"

    Кол-во: 2

    "Позиция 267"

    "Стартер в сборе 600-813-4923"

    Кол-во: 2

    "Позиция 268"

    "Топливный насос подкачки (лево,право) DК105237-1690"

    Кол-во: 2

    "Позиция 269"

    "Привод топливного насоса DK105664-0540"

    Кол-во: 2

    "Позиция 270"

    "Насос топливный в сборе 6553-00-1214"

    Кол-во: 1

    "Позиция 271"

    "Насос топливный в сборе 6553-00-1114"

    Кол-во: 1

    "Позиция 272"

    "Форсунка в сборе 6212-11-3202"

    Кол-во: 12

    "Позиция 273"

    "Турбокомпрессор в сборе 6505-51-5141"

    Кол-во: 2

    "Позиция 274"

    "6215-61-1505 Водяной насос в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 275"

    "Прокладка"

    Кол-во: 12

    "Позиция 276"

    "600-211-1231 Фильтр масляный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 277"

    "Генератор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 278"

    "Термостат Komatsu 600-421-6630"

    Кол-во: 3

    "Позиция 279"

    "Гильза 6211-22-2220"

    Кол-во: 12

    "Позиция 280"

    "Впускной клапан"

    Кол-во: 18

    "Позиция 281"

    "Подшипник 175-13-53360"

    Кол-во: 1

    "Позиция 282"

    "Фильтр сетчатый 89671540"

    Кол-во: 1

    "Позиция 283"

    "Штифт замка адаптера 4255812"

    Кол-во: 5

    "Позиция 284"

    "Адаптер 4275865 N5-S130HA"

    Кол-во: 10

    "Позиция 285"

    "708-1Т-00420 насос вентилятора"

    Кол-во: 2

    "Позиция 286"

    "Стартер 600-813-9341"

    Кол-во: 2

    "Позиция 287"

    "Стартер"

    Кол-во: 2

    "Позиция 288"

    "Кольцо уплотнительное 17М-15-45980"

    Кол-во: 2

    "Позиция 289"

    "Клапан (соленоид) 714-23-15520"

    Кол-во: 15

    "Позиция 290"

    "Клапан наполнения 714-23-15620"

    Кол-во: 15

    "Позиция 291"

    "Уплотнение 17M-22-51140"

    Кол-во: 6

    "Позиция 292"

    "Ремкомплект 17М-15-05160"

    Кол-во: 1

    "Позиция 293"

    "Ремкомплект 17М-13-05150"

    Кол-во: 1

    "Позиция 294"

    "17М-30-54281 Гильза цилиндра"

    Кол-во: 4

    "Позиция 295"

    "Подшипник скольжения для валов 17М-50-24161"

    Кол-во: 6

    "Позиция 296"

    "Колесо направляющее в сборе 17М-30-01310"

    Кол-во: 4

    "Позиция 297"

    "Амортизатор 17М-30-56130"

    Кол-во: 12

    "Позиция 298"

    "Каток опорный однобортный 17М-30-00320"

    Кол-во: 8

    "Позиция 299"

    "Палец 17М-30-59200"

    Кол-во: 56

    "Позиция 300"

    "Втулка 17М -50-41161"

    Кол-во: 6

    "Позиция 301"

    "17М-50-49290 Прокладка"

    Кол-во: 12

    "Позиция 302"

    "Гайка сегмента 01803-02430"

    Кол-во: 50

    "Позиция 303"

    "Болт 09203-12485"

    Кол-во: 50

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