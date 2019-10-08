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    Главная / Торги / Услуги по доставке анкерных тяг автомобильным транспортом по маршруту г. Курган - г. Архангельск.

    Услуги по доставке анкерных тяг автомобильным транспортом по маршруту г. Курган - г. Архангельск.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.10.2019 11:0008.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910174Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по доставке анкерных тяг автомобильным транспортом по маршруту г. Курган - г. Архангельск.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП910174

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Услуги по доставке анкерных тяг автомобильным транспортом по маршруту г. Курган - г. Архангельск.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.10.2019 16:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    техническое задание

    проект договора ТЭО

    закупочная документация

    схема крепления 1

    схема крепления 2

    схема крепления 3

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество «Межрегионтрубопроводстрой»
    Все закупки и тендеры АО «МРТС»

    Юридический адрес

    117036, Российская Федерация, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 18

    Почтовый адрес

    117036, Российская Федерация, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 18

    Контактный телефон

    +7 499 754-20-21 доб. 142

    Факс

    +7 499 724-20-20

    Адрес электронной почты

    neretin_a@mrts.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Неретин Александр Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги по доставке анкерных тяг автомобильным транспортом по маршруту г. Курган - г. Архангельск.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.10.2019 11:00 GMT +308.10.2019 11:0008.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910174Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по доставке анкерных тяг автомобильным транспортом по маршруту г. Курган - г. Архангельск.Москва

    Подведение итогов не позднее

    23.10.2019 11:0023.10.2019 11:0023.10.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910174Подведение итогов не позднее Услуги по доставке анкерных тяг автомобильным транспортом по маршруту г. Курган - г. Архангельск.Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    23.10.201923.10.2019 11:0023.10.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910174Подведение итогов не позднее Услуги по доставке анкерных тяг автомобильным транспортом по маршруту г. Курган - г. Архангельск.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по доставке анкерных тяг автомобильным транспортом по маршруту г. Курган - г. Архангельск.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Настоящая процедура Запроса предложений не является торгами, в т.ч. конкурсом и/или аукционом, и ее проведение не регулируется статьями 447 – 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Настоящая процедура Запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, настоящая процедура Запроса предложений не накладывает на Организатора обязательств, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации и указанных в настоящем пункте. Организатором запроса предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки, т. е. предоставление Участникам возможности добровольно повысить предпочтительность их Оферт путем снижения первоначальной, указанной в Оферте, цены. По всем вопросам касательно Запроса предложений и предоставлению документов обращаться к Неретин Александр Андреевич, тел.: 8(499)754-20-21 (доб.142) , e-mail: neretin_a@mrts.ru

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Маршрут перевозки: г. Курган - г. Архангельск, ул. Дрейера 12. стр. 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Преимуществом будет являться оплата в течение 10 календарных дней после оказания услуги.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество «Межрегионтрубопроводстрой»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «МРТС»
    Все закупки и тендеры АО «МРТС»

    Адрес местонахождения

    117036, Российская Федерация, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 18

    Классификатор ОКПД2

    49.41.19.900

    Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом прочие, не включенные в другие группировки

    49.41.19.000

    Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автомобильная перевозка фура г/п 20тн, с учетом растентовки на погрузке и выгрузке"

    Кол-во: 1

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