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Номер извещения
ГП910156
Уникальный номер закупки
1139/01.10.19/КО/Э
Наименование закупки
1139/01.10.19/КО/Э Поставка реагентов для реагентной обработки технологического оборудования установки Л-35/11-1000 цеха №11 (реагенты Nalco или эквивалент)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
01.10.2019 16:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-31-07
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
01dns@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дроботухина Наталья Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Салават
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Поставка реагентов для реагентной обработки технологического оборудования установки Л-35/11-1000 цеха №11
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.11.2019 15:30 GMT +306.11.2019 15:3006.11.2019 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910156Дата и время окончания срока приема заявок Поставка реагентов для реагентной обработки технологического оборудования установки Л-35/11-1000 цеха №11Салават
Дата и время вскрытия заявок
07.11.2019 07:0007.11.2019 07:0007.11.2019 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП910156Дата и время вскрытия заявок Поставка реагентов для реагентной обработки технологического оборудования установки Л-35/11-1000 цеха №11Салават
Подведение итогов не позднее
30.12.2019 12:0030.12.2019 12:0030.12.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910156Подведение итогов не позднее Поставка реагентов для реагентной обработки технологического оборудования установки Л-35/11-1000 цеха №11Салават
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка реагентов для реагентной обработки технологического оборудования установки Л-35/11-1000 цеха №11
Начальная цена
20 687 751,79
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно условий договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно условий договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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