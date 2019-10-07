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Номер извещения
ГП910159
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка сварочных выпрямителей производства АО ЭСВА
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
01.10.2019 16:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-83-72 доб. 3227
Факс
Адрес электронной почты
Valeriya.Pchelina@iz-kartex.com
Ф.И.О. контактного лица
Пчелина Валерия Алексеевна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Запрос ценовых котировок на право заключения договора на поставку сварочных выпрямителей ВД-306С-1 производства АО ЭСВА.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.10.2019 08:00 GMT +307.10.2019 08:0007.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910159Дата и время окончания срока приема заявок Запрос ценовых котировок на право заключения договора на поставку сварочных выпрямителей ВД-306С-1 производства АО ЭСВА.Колпино
Дата и время вскрытия заявок
07.10.2019 08:0007.10.2019 08:0007.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП910159Дата и время вскрытия заявок Запрос ценовых котировок на право заключения договора на поставку сварочных выпрямителей ВД-306С-1 производства АО ЭСВА.Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос ценовых котировок на право заключения договора на поставку сварочных выпрямителей ВД-306С-1 производства АО ЭСВА.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно извещенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
27.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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