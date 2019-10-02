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Номер извещения
ГП910157
Уникальный номер закупки
1275 СД 3577
Наименование закупки
1275 СД 3577 Поставка профиля, самореза, ленты уплотнительной согласно спецификации с доставкой. 1. Адрес доставки: Новорижское шоссе 7 км от МКАД. 2. Схема оплаты: постоплата, 7% гарантийное удержание. 3. Поставка 03.10.2019г 4. Документы прикреплять обязательно. 5. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта и ТТН . При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
01.10.2019 16:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Почтовый адрес
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Контактный телефон
+7 495 660-91-91 доб. 207
Факс
+7 495 660-91-91
Адрес электронной почты
elena.kutsyreva@mega-stroy.su
Ф.И.О. контактного лица
Куцырева Елена Геннадиевна
Место рассмотрения предложений
Домодедово
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1275 СД 3577 Поставка профиля, самореза, ленты уплотнительной согласно спецификации с доставкой. 1. Адрес доставки: Новорижское шоссе 7 км от МКАД. 2. Схема оплаты: постоплата, 7% гарантийное удержание. 3. Поставка 03.10.2019г 4. Документы прикреплять обязательно. 5. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта и ТТН . При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.10.2019 13:00 GMT +302.10.2019 13:0002.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910157Дата и время окончания срока приема заявок 1275 СД 3577 Поставка профиля, самореза, ленты уплотнительной согласно спецификации с доставкой. 1. Адрес доставки: Новорижское шоссе 7 км от МКАД. 2. Схема оплаты: постоплата, 7% гарантийное удержание. 3. Поставка 03.10.2019г 4. Документы прикреплять обязательно. 5. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта и ТТН . При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет. Домодедово
Дата и время вскрытия заявок
02.10.2019 13:0002.10.2019 13:0002.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП910157Дата и время вскрытия заявок 1275 СД 3577 Поставка профиля, самореза, ленты уплотнительной согласно спецификации с доставкой. 1. Адрес доставки: Новорижское шоссе 7 км от МКАД. 2. Схема оплаты: постоплата, 7% гарантийное удержание. 3. Поставка 03.10.2019г 4. Документы прикреплять обязательно. 5. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта и ТТН . При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет. Домодедово
Подведение итогов не позднее
02.10.2019 17:0002.10.2019 17:0002.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910157Подведение итогов не позднее 1275 СД 3577 Поставка профиля, самореза, ленты уплотнительной согласно спецификации с доставкой. 1. Адрес доставки: Новорижское шоссе 7 км от МКАД. 2. Схема оплаты: постоплата, 7% гарантийное удержание. 3. Поставка 03.10.2019г 4. Документы прикреплять обязательно. 5. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта и ТТН . При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет. Домодедово
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
02.10.201902.10.2019 17:0002.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910157Подведение итогов не позднее 1275 СД 3577 Поставка профиля, самореза, ленты уплотнительной согласно спецификации с доставкой. 1. Адрес доставки: Новорижское шоссе 7 км от МКАД. 2. Схема оплаты: постоплата, 7% гарантийное удержание. 3. Поставка 03.10.2019г 4. Документы прикреплять обязательно. 5. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта и ТТН . При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет. Домодедово
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
1275 СД 3577 Поставка профиля, самореза, ленты уплотнительной согласно спецификации с доставкой. 1. Адрес доставки: Новорижское шоссе 7 км от МКАД. 2. Схема оплаты: постоплата, 7% гарантийное удержание. 3. Поставка 03.10.2019г 4. Документы прикреплять обязательно. 5. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта и ТТН . При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет.
Начальная цена
2 583 123,08
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1275 СД 3577 Поставка профиля, самореза, ленты уплотнительной согласно спецификации с доставкой.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Новорижское шоссе 7 км от МКАД.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Реконструкция
Все закупки и тендеры Реконструкция
Адрес местонахождения
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 9
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