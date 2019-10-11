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    Главная / Торги / Заявка нанесение алюминиевого покрытия развертки деталей «Гребенка» Заказ: 2006.001 (к-т №1-12)

    Заявка нанесение алюминиевого покрытия развертки деталей «Гребенка» Заказ: 2006.001 (к-т №1-12)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.10.2019 19:0011.10.2019 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910160Дата и время окончания срока приема заявок нанесение алюминиевого покрытия развертки деталей «Гребенка» Заказ: 2006.001 (к-т №1-12) ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП910160

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    554-563/19

    Наименование закупки

    Заявка нанесение алюминиевого покрытия развертки деталей «Гребенка» Заказ: 2006.001 (к-т №1-12)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    01.10.2019 16:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Процедура_№_554-563_-_19.pdf

    Письмо по должной осмотрительности - просто список ЭТП

    анкета

    чертежи

    Договор поставки

    ГП910160_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Юридический адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    Почтовый адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Контактный телефон

    +7 343 310-05-16

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Dmitriy.kuropko@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Неволин Олег Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Нанесение алюминиевого покрытия развертки деталей «Гребенка» Заказ: 2006.001 (к-т №1-12)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.10.2019 19:00 GMT +311.10.2019 19:0011.10.2019 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910160Дата и время окончания срока приема заявок нанесение алюминиевого покрытия развертки деталей «Гребенка» Заказ: 2006.001 (к-т №1-12) Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    11.10.2019 19:0011.10.2019 19:0011.10.2019 19:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП910160Дата и время вскрытия заявок нанесение алюминиевого покрытия развертки деталей «Гребенка» Заказ: 2006.001 (к-т №1-12) Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.03.202030.03.2020 09:0030.03.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910160Подведение итогов не позднее нанесение алюминиевого покрытия развертки деталей «Гребенка» Заказ: 2006.001 (к-т №1-12) Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Нанесение алюминиевого покрытия развертки деталей «Гребенка» Заказ: 2006.001 (к-т №1-12)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно заявке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок поставки: до 20 декабря 2019 Базис поставки: Россия, г. Екатеринбург, Хибиногорский пер., 33Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    оплата 100% по факту поставки в течение 30 дней.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО УРАЛХИММАШ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Адрес местонахождения

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Классификатор ОКПД2

    25.99.99.000

    Услуги по производству прочих металлических изделий, не включенных в другие группировки, отдельные, выполняемые субподрядчиком

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Письмо по должной осмотрительности - просто список ЭТП

    30.01.2020

    чертежи

    30.01.2020

    анкета

    30.01.2020

    Процедура 544-563/19

    30.01.2020

    Договор

    30.01.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/871769/name/6050718c419185.15446954

    16.03.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "нанесения на наружные поверхности алюминиевое покрытие газотермическим способом "

    Кол-во: 0

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    Прием заявок:
    03.03.2020 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
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