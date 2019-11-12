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Номер извещения
ГП910172
Уникальный номер закупки
303
Наименование закупки
выполнение работ по прокладке инженерных сетей на территории АО «Гипровостокнефть» по ул. Красноармейская, 93 к 5-ти этажному пристрою
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
01.10.2019 16:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
443041, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 93,
Почтовый адрес
443041, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 93
Контактный телефон
+7 846 276-26-00 доб. 4102
Факс
+7 846 233-46-96
Адрес электронной почты
Irina.SizovaS@Giprovostokneft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сизова Ирина Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Самара
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Выполнение работ по прокладке инженерных сетей на территории АО «Гипровостокнефть» по ул. Красноармейская, 93 к 5-ти этажному пристрою
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.11.2019 12:00 GMT +312.11.2019 12:0012.11.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910172Дата и время окончания срока приема заявок выполнение работ по прокладке инженерных сетей на территории АО «Гипровостокнефть» по ул. Красноармейская, 93 к 5-ти этажному пристроюСамара
Дата и время вскрытия заявок
12.11.2019 12:0012.11.2019 12:0012.11.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП910172Дата и время вскрытия заявок выполнение работ по прокладке инженерных сетей на территории АО «Гипровостокнефть» по ул. Красноармейская, 93 к 5-ти этажному пристроюСамара
Подведение итогов не позднее
15.11.2019 16:0015.11.2019 16:0015.11.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910172Подведение итогов не позднее выполнение работ по прокладке инженерных сетей на территории АО «Гипровостокнефть» по ул. Красноармейская, 93 к 5-ти этажному пристроюСамара
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по прокладке инженерных сетей на территории АО «Гипровостокнефть» по ул. Красноармейская, 93 к 5-ти этажному пристрою
Начальная цена
600 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с договором
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с договоромРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ
Все закупки и тендеры АО ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ
Адрес местонахождения
443041, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 93,
443041, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 93
43.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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