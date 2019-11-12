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    Главная / Торги / выполнение работ по прокладке инженерных сетей на территории АО «Гипровостокнефть» по ул. Красноармейская, 93 к 5-ти этажному пристрою

    выполнение работ по прокладке инженерных сетей на территории АО «Гипровостокнефть» по ул. Красноармейская, 93 к 5-ти этажному пристрою

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.11.2019 12:0012.11.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910172Дата и время окончания срока приема заявок выполнение работ по прокладке инженерных сетей на территории АО «Гипровостокнефть» по ул. Красноармейская, 93 к 5-ти этажному пристроюСамараПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП910172

    Уникальный номер закупки

    303

    Номер закупки

    Наименование закупки

    выполнение работ по прокладке инженерных сетей на территории АО «Гипровостокнефть» по ул. Красноармейская, 93 к 5-ти этажному пристрою

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.10.2019 16:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    проект

    проект договора

    извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ РАБОТАМ В НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ
    Все закупки и тендеры АО ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ

    Юридический адрес

    443041, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 93,

    Почтовый адрес

    443041, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 93

    Контактный телефон

    +7 846 276-26-00 доб. 4102

    Факс

    +7 846 233-46-96

    Адрес электронной почты

    Irina.SizovaS@Giprovostokneft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сизова Ирина Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Самара

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    нефть, рис

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по прокладке инженерных сетей на территории АО «Гипровостокнефть» по ул. Красноармейская, 93 к 5-ти этажному пристрою

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.11.2019 12:00 GMT +312.11.2019 12:0012.11.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910172Дата и время окончания срока приема заявок выполнение работ по прокладке инженерных сетей на территории АО «Гипровостокнефть» по ул. Красноармейская, 93 к 5-ти этажному пристроюСамара

    Дата и время вскрытия заявок

    12.11.2019 12:0012.11.2019 12:0012.11.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП910172Дата и время вскрытия заявок выполнение работ по прокладке инженерных сетей на территории АО «Гипровостокнефть» по ул. Красноармейская, 93 к 5-ти этажному пристроюСамара

    Подведение итогов не позднее

    15.11.2019 16:0015.11.2019 16:0015.11.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910172Подведение итогов не позднее выполнение работ по прокладке инженерных сетей на территории АО «Гипровостокнефть» по ул. Красноармейская, 93 к 5-ти этажному пристроюСамара

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    15.11.201915.11.2019 16:0015.11.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910172Подведение итогов не позднее выполнение работ по прокладке инженерных сетей на территории АО «Гипровостокнефть» по ул. Красноармейская, 93 к 5-ти этажному пристроюСамара

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по прокладке инженерных сетей на территории АО «Гипровостокнефть» по ул. Красноармейская, 93 к 5-ти этажному пристрою

    Начальная цена

    600 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с договором

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с договоромРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с договором
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ РАБОТАМ В НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ
    Все закупки и тендеры АО ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ

    Адрес местонахождения

    443041, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 93,

    443041, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 93

    Классификатор ОКПД2

    43.22

    Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления и кондиционирования воздуха

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "выполнение работ по прокладке инженерных сетей на территории АО «Гипровостокнефть» по ул. Красноармейская, 93 к 5-ти этажному пристрою"

    Кол-во: 1

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