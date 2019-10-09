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Номер извещения
ГП910287
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Перевозка техники по маршруту: Амурская обл., Свободненский р-он (АГПЗ) – Иркутская обл., г. Усть-Кут
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
02.10.2019 13:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Контактный телефон
+7 495 647-91-18 доб. 1917
Факс
+7 495 741-48-17
Адрес электронной почты
a.filkin@tps.stg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Филькин Александр Владимирович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Перевозка техники по маршруту: Амурская обл., Свободненский р-он (АГПЗ) – Иркутская обл., г. Усть-Кут
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.10.2019 11:00 GMT +309.10.2019 11:0009.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910287Дата и время окончания срока приема заявок Перевозка техники по маршруту: Амурская обл., Свободненский р-он (АГПЗ) – Иркутская обл., г. Усть-КутМосква
Подведение итогов не позднее
23.10.2019 15:0023.10.2019 15:0023.10.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910287Подведение итогов не позднее Перевозка техники по маршруту: Амурская обл., Свободненский р-он (АГПЗ) – Иркутская обл., г. Усть-КутМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Перевозка техники по маршруту: Амурская обл., Свободненский р-он (АГПЗ) – Иркутская обл., г. Усть-Кут
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно ТЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
49.41.19.900
49.42
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 8
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