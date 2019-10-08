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Номер извещения
31908359993
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Организация питания работников ООО «Алмаз -Антей Строй» на объекте строительства.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
01.10.2019 16:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121471, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, 41,
Почтовый адрес
121471, Российская Федерация, г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Контактный телефон
+7 495 276-29-89 доб. 3051
Факс
+7 495 276-29-89
Адрес электронной почты
opkp@almaz-anteystroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Солодков Александр Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Организация питания работников ООО "Алмаз -Антей Строй" на объекте строительства
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.10.2019 18:00 GMT +308.10.2019 18:0008.10.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908359993Дата и время окончания срока приема заявок Организация питания работников ООО "Алмаз -Антей Строй" на объекте строительстваМосква
Дата и время вскрытия заявок
09.10.2019 08:0009.10.2019 08:0009.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908359993Дата и время вскрытия заявок Организация питания работников ООО "Алмаз -Антей Строй" на объекте строительстваМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Организация питания работников ООО "Алмаз -Антей Строй" на объекте строительства
Начальная цена
21 168 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
423 360,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
70 человек.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Архангельская область, пос. Соловецкий, расположенный на западном побережье Большого Соловецкого острова в Белом море.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АЛМАЗ-АНТЕЙ СТРОЙ
Все закупки и тендеры АЛМАЗ-АНТЕЙ СТРОЙ
Адрес местонахождения
121471, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, 41,
121471, Российская Федерация, г. Москва, ул. Верейская, д. 41
56.29.19
56.29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 70
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