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    Главная / Торги / Организация питания работников ООО «Алмаз -Антей Строй» на объекте строительства.

    Организация питания работников ООО «Алмаз -Антей Строй» на объекте строительства.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.10.2019 18:0008.10.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908359993Дата и время окончания срока приема заявок Организация питания работников ООО "Алмаз -Антей Строй" на объекте строительстваМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31908359993

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Организация питания работников ООО «Алмаз -Антей Строй» на объекте строительства.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.10.2019 16:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Извещение о проведении запроса котировок

    Извещение о проведении запроса котировок

    Приложение № 1 к ТЗ

    Договор на питание

    Приложение № 2 АКТ о приемке оказанных услуг

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛМАЗ-АНТЕЙ СТРОЙ
    Все закупки и тендеры АЛМАЗ-АНТЕЙ СТРОЙ

    Юридический адрес

    121471, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, 41,

    Почтовый адрес

    121471, Российская Федерация, г. Москва, ул. Верейская, д. 41

    Контактный телефон

    +7 495 276-29-89 доб. 3051

    Факс

    +7 495 276-29-89

    Адрес электронной почты

    opkp@almaz-anteystroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Солодков Александр Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по обеспечению питанием прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Организация питания работников ООО "Алмаз -Антей Строй" на объекте строительства

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.10.2019 18:00 GMT +308.10.2019 18:0008.10.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908359993Дата и время окончания срока приема заявок Организация питания работников ООО "Алмаз -Антей Строй" на объекте строительстваМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    09.10.2019 08:0009.10.2019 08:0009.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908359993Дата и время вскрытия заявок Организация питания работников ООО "Алмаз -Антей Строй" на объекте строительстваМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.10.201909.10.2019 18:0009.10.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908359993Подведение итогов не позднее Организация питания работников ООО "Алмаз -Антей Строй" на объекте строительстваМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Организация питания работников ООО "Алмаз -Антей Строй" на объекте строительства

    Начальная цена

    21 168 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    423 360,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    423 360,00

    или

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    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    70 человек.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Архангельская область, пос. Соловецкий, расположенный на западном побережье Большого Соловецкого острова в Белом море.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно проекта Договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АЛМАЗ-АНТЕЙ СТРОЙ
    Все закупки и тендеры АЛМАЗ-АНТЕЙ СТРОЙ

    Адрес местонахождения

    121471, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, 41,

    121471, Российская Федерация, г. Москва, ул. Верейская, д. 41

    Классификатор ОКПД2

    56.29.19

    Услуги по обеспечению питанием, осуществляемые по договору, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    56.29

    Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания"

    Кол-во: 70

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