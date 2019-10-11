www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП910151
Уникальный номер закупки
ЗЦ-0584/19/МТ
Наименование закупки
Поставка рем комплекта для четырех ходового крана 3Z
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
01.10.2019 15:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3
Почтовый адрес
115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3
Контактный телефон
+7 495 739-01-60 доб. 1655
Факс
+7 495 739-01-60
Адрес электронной почты
ASHunyaeva@nestro.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шуняева Анастасия Сергеевна
Место рассмотрения предложений
115054, Российская Федерация, Москва, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка рем комплекта для четырех ходового крана 3Z
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.10.2019 18:00 GMT +311.10.2019 18:0011.10.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910151Дата и время окончания срока приема заявок Поставка рем комплекта для четырех ходового крана 3Z115054, Российская Федерация, Москва, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3
Дата и время вскрытия заявок
11.10.2019 18:0011.10.2019 18:0011.10.2019 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП910151Дата и время вскрытия заявок Поставка рем комплекта для четырех ходового крана 3Z115054, Российская Федерация, Москва, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3
Подведение итогов не позднее
20.12.2019 23:0020.12.2019 23:0020.12.2019 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910151Подведение итогов не позднее Поставка рем комплекта для четырех ходового крана 3Z115054, Российская Федерация, Москва, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка рем комплекта для четырех ходового крана 3Z
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Инструкцией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с ИнструкциейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3
115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3
28
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.