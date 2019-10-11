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Номер извещения
ГП910155
Уникальный номер закупки
2019-64-УИТиС-З
Наименование закупки
Оказание услуг по оформлению сертификатов технической поддержки для системы хранения данных NetApp
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
01.10.2019 16:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, 50 Лет Влксм, 53
Почтовый адрес
625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, 50 Лет ВЛКСМ, 53
Контактный телефон
+7 3452 68-03-75
Факс
+7 3452 68-03-33
Адрес электронной почты
vvbugaev@novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бугаев Виктор викторович
Место рассмотрения предложений
Тюмень
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по оформлению сертификатов технической поддержки для системы хранения данных NetApp
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.10.2019 16:00 GMT +311.10.2019 16:0011.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910155Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по оформлению сертификатов технической поддержки для системы хранения данных NetAppТюмень
Дата и время вскрытия заявок
11.10.2019 16:0011.10.2019 16:0011.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП910155Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по оформлению сертификатов технической поддержки для системы хранения данных NetAppТюмень
Подведение итогов не позднее
15.11.2019 20:0015.11.2019 20:0015.11.2019 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910155Подведение итогов не позднее Оказание услуг по оформлению сертификатов технической поддержки для системы хранения данных NetAppТюмень
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по оформлению сертификатов технической поддержки для системы хранения данных NetApp
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с проектом договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с проектом договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК НТЦ
Все закупки и тендеры НОВАТЭК НТЦ
Адрес местонахождения
625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, 50 Лет Влксм, 53
625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, 50 Лет ВЛКСМ, 53
63
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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