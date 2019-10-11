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    Главная / Торги / Оказание услуг по оформлению сертификатов технической поддержки для системы хранения данных NetApp

    Оказание услуг по оформлению сертификатов технической поддержки для системы хранения данных NetApp

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.10.2019 16:0011.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910155Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по оформлению сертификатов технической поддержки для системы хранения данных NetAppТюменьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП910155

    Уникальный номер закупки

    2019-64-УИТиС-З

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по оформлению сертификатов технической поддержки для системы хранения данных NetApp

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.10.2019 16:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    проект договора

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК НТЦ

    Юридический адрес

    625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, 50 Лет Влксм, 53

    Почтовый адрес

    625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, 50 Лет ВЛКСМ, 53

    Контактный телефон

    +7 3452 68-03-75

    Факс

    +7 3452 68-03-33

    Адрес электронной почты

    vvbugaev@novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бугаев Виктор викторович

    Место рассмотрения предложений

    Тюмень

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по оформлению сертификатов технической поддержки для системы хранения данных NetApp

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.10.2019 16:00 GMT +311.10.2019 16:0011.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910155Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по оформлению сертификатов технической поддержки для системы хранения данных NetAppТюмень

    Дата и время вскрытия заявок

    11.10.2019 16:0011.10.2019 16:0011.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП910155Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по оформлению сертификатов технической поддержки для системы хранения данных NetAppТюмень

    Подведение итогов не позднее

    15.11.2019 20:0015.11.2019 20:0015.11.2019 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910155Подведение итогов не позднее Оказание услуг по оформлению сертификатов технической поддержки для системы хранения данных NetAppТюмень

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.11.201915.11.2019 20:0015.11.2019 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910155Подведение итогов не позднее Оказание услуг по оформлению сертификатов технической поддержки для системы хранения данных NetAppТюмень

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по оформлению сертификатов технической поддержки для системы хранения данных NetApp

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с проектом договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с проектом договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК НТЦ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК НТЦ

    Адрес местонахождения

    625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, 50 Лет Влксм, 53

    625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, 50 Лет ВЛКСМ, 53

    Классификатор ОКПД2

    63

    Услуги в области информационных технологий

    62

    Продукты программные и услуги по разработке программного обеспечения; консультационные и аналогичные услуги в области информационных технологий

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по оформлению сертификатов технической поддержки для системы хранения данных NetApp"

    Кол-во: 0

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