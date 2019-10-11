"Оказание услуг по оформлению сертификатов технической поддержки для системы хранения данных NetApp"

Открытый квалификационный отбор № КО21-11-38, проводимый в целях выбора поставщиков, обладающих достаточной квалификацией для дальнейшего участия в конкурентных процедурах на выполнение работ по разработке, модификации, адаптации и внедрению программного обеспечения систем АС «Мобильный банк» для нужд Банка ГПБ (АО)