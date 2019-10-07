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    Главная / Торги / Закупка кабеля проектного производителя ООО "Камский кабель"- принимаются аналоги, включенные в реестр ПАО "Газпром"

    Закупка кабеля проектного производителя ООО "Камский кабель"- принимаются аналоги, включенные в реестр ПАО "Газпром"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.10.2019 17:3007.10.2019 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910193Дата и время окончания срока приема заявок Закупка кабеля проектного производителя ООО "Камский кабель"- принимаются аналоги, включенные в реестр ПАО "Газпром"МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП910193

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка кабеля проектного производителя ООО "Камский кабель"- принимаются аналоги, включенные в реестр ПАО "Газпром"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.10.2019 18:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма ТКП

    Извещение

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17 доб. 1820

    Факс

    +7 495 741-48-17

    Адрес электронной почты

    e.gorkun@tps.stg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горкун Екатерина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    кабель

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка кабеля проектного производителя ООО "Камский кабель"- принимаются аналоги, включенные в реестр ПАО "Газпром"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.10.2019 17:30 GMT +307.10.2019 17:3007.10.2019 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910193Дата и время окончания срока приема заявок Закупка кабеля проектного производителя ООО "Камский кабель"- принимаются аналоги, включенные в реестр ПАО "Газпром"Москва

    Подведение итогов не позднее

    11.10.2019 11:0011.10.2019 11:0011.10.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910193Подведение итогов не позднее Закупка кабеля проектного производителя ООО "Камский кабель"- принимаются аналоги, включенные в реестр ПАО "Газпром"Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.10.201911.10.2019 11:0011.10.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910193Подведение итогов не позднее Закупка кабеля проектного производителя ООО "Камский кабель"- принимаются аналоги, включенные в реестр ПАО "Газпром"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка кабеля проектного производителя ООО "Камский кабель"- принимаются аналоги, включенные в реестр ПАО "Газпром"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    ---

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    БВХ Запорожье: Грузополучатель - Обособленное подразделение "Запорожье", ИНН 7703813034, КПП 470245001, 187406, Ленинградская обл., Волховский р-н, дер. Запорожье, Конт. лицо: Алешина Олеся. Тел. +7-919-149-07-78; Отгр.реквизиты - Ленинградская обл., Волховский р-н, дер. ЗапорожьеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ---
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    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Классификатор ОКПД2

    27.32.13.111

    Кабели силовые с медной жилой на напряжение до 1 кВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кабель ВБШвнг (А)-LS 5х240мс (N,PE)-1"

    Кол-во: 1

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