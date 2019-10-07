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Номер извещения
ГП910193
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка кабеля проектного производителя ООО "Камский кабель"- принимаются аналоги, включенные в реестр ПАО "Газпром"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
01.10.2019 18:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Контактный телефон
+7 495 741-48-17 доб. 1820
Факс
+7 495 741-48-17
Адрес электронной почты
e.gorkun@tps.stg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Горкун Екатерина Александровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Закупка кабеля проектного производителя ООО "Камский кабель"- принимаются аналоги, включенные в реестр ПАО "Газпром"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.10.2019 17:30 GMT +307.10.2019 17:3007.10.2019 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910193Дата и время окончания срока приема заявок Закупка кабеля проектного производителя ООО "Камский кабель"- принимаются аналоги, включенные в реестр ПАО "Газпром"Москва
Подведение итогов не позднее
11.10.2019 11:0011.10.2019 11:0011.10.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910193Подведение итогов не позднее Закупка кабеля проектного производителя ООО "Камский кабель"- принимаются аналоги, включенные в реестр ПАО "Газпром"Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка кабеля проектного производителя ООО "Камский кабель"- принимаются аналоги, включенные в реестр ПАО "Газпром"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
---
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
БВХ Запорожье: Грузополучатель - Обособленное подразделение "Запорожье", ИНН 7703813034, КПП 470245001, 187406, Ленинградская обл., Волховский р-н, дер. Запорожье, Конт. лицо: Алешина Олеся. Тел. +7-919-149-07-78; Отгр.реквизиты - Ленинградская обл., Волховский р-н, дер. ЗапорожьеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
27.32.13.111
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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