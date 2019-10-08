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Номер извещения
31908359992
Уникальный номер закупки
ЭТП ГПБ-193
Наименование закупки
Поставка комплекта низконапорных задвижек с электроприводами для насосных станций КСГИ, осуществление монтажа и ввода в эксплуатацию для нужд акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики» (АО КБХА)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок для СМСП
Способ реализации
Дата публикации
01.10.2019 16:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,
Почтовый адрес
394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20
Контактный телефон
+7 473 234-61-11
Факс
--
Адрес электронной почты
zakupki@kbkha.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кутузов Владимир Ильич
Место рассмотрения предложений
г. Воронеж, ул. Ворошилова, 20
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение и монтаж комплекта низконапорных задвижек с электроприводами для насосных станций КСГИ
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение и монтаж комплекта низконапорных задвижек с электроприводами для насосных станций КСГИ
Начальная цена
2 917 492,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 усл. ед.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Воронеж, ул. Острогожская, 109.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,
394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20
28.12.20.000
28.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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