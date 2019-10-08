Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Форма оплаты: Безналичный расчет. Порядок оплаты: Оплата по договору производится в следующем порядке: В течение 3 календарных дней с даты подписания Сторонами Договора, Поставщик представляет Покупателю счет на предварительную оплату в размере 30% от стоимости Оборудования. Покупатель осуществляет предварительную оплату по Договору на основании счета, полученного от Поставщика, в течение 30 календарных дней с даты подписания Сторонами Договора. В течение 3 календарных дней после подписания Сторонами акта ввода Оборудования в эксплуатацию, Поставщик представляет Покупателю счет на окончательную оплату в размере 70% от стоимости Оборудования. Покупатель осуществляет окончательную оплату по Договору на основании счета, полученного от Поставщика, в течение 30 календарных дней с даты подписания Сторонами акта ввода Оборудования в эксплуатацию. Оборудование должно быть поставлено в течение 30 календарных дней с даты получения Поставщиком предварительной оплаты. Поставщик выполняет работы по монтажу Оборудования и осуществляет ввод Оборудования в эксплуатацию в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поставки Оборудования.