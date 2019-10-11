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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП910150
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка запасных частей для расходомеров
Валюта процедуры
USD
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
01.10.2019 15:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
Контактный телефон
+7 495 228-98-50
Факс
+7 495 228-98-49
Адрес электронной почты
Vladimir.Chaikin@yamalspg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чайкин Владимир ---
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запасных частей для расходомеров
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.10.2019 17:00 GMT +311.10.2019 17:0011.10.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910150Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для расходомеровМосква
Дата и время вскрытия заявок
11.10.2019 17:0011.10.2019 17:0011.10.2019 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП910150Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей для расходомеровМосква
Подведение итогов не позднее
31.10.2019 12:0031.10.2019 12:0031.10.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910150Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для расходомеровМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей для расходомеров
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно приложенному проекту договора и форме КП
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно приложенному проекту договора и форме КПРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Ямал СПГ
Все закупки и тендеры Ямал СПГ
Адрес местонахождения
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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Кол-во: 2
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Кол-во: 1
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