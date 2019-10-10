АО «Зарубежнефть» объявляет запрос предложений на право заключения договора на оказание услуг по независимой оценке и проведению правовой, финансовой и налоговой экспертизы по проекту «Петрарко»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31908361304 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки АО «Зарубежнефть» объявляет запрос предложений на право заключения договора на оказание услуг по независимой оценке и проведению правовой, финансовой и налоговой экспертизы по проекту «Петрарко» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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