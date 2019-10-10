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Номер извещения
31908361304
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
АО «Зарубежнефть» объявляет запрос предложений на право заключения договора на оказание услуг по независимой оценке и проведению правовой, финансовой и налоговой экспертизы по проекту «Петрарко»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
02.10.2019 09:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
101990, Российская Федерация, Москва, Армянский пер., дом 9/1/1, стр. 1
Почтовый адрес
101990, Российская Федерация, Москва, Армянский пер., дом 9/1/1, стр. 1
Контактный телефон
+7 495 748-64-24 доб. 1429
Факс
+7 495 748-64-23
Адрес электронной почты
AKorol@nestro.ru
Ф.И.О. контактного лица
Король Анастасия Александровна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по проведению Due Diligence и оценке 56,16% акций АО "УНГП"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.10.2019 12:00 GMT +310.10.2019 12:0010.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908361304Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по проведению Due Diligence и оценке 56,16% акций АО "УНГП" Москва
Дата и время вскрытия заявок
10.10.2019 12:0010.10.2019 12:0010.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908361304Дата и время вскрытия заявок Услуги по проведению Due Diligence и оценке 56,16% акций АО "УНГП" Москва
Подведение итогов не позднее
01.11.2019 23:5901.11.2019 23:5901.11.2019 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908361304Подведение итогов не позднее Услуги по проведению Due Diligence и оценке 56,16% акций АО "УНГП" Москва
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по проведению Due Diligence и оценке 56,16% акций АО "УНГП"
Начальная цена
8 160 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями проекта Договора и приложениями к нему
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями проекта Договора и приложениями к немуРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Зарубежнефть
Все закупки и тендеры Зарубежнефть
Адрес местонахождения
101990, Российская Федерация, Москва, Армянский пер., дом 9/1/1, стр. 1
69.20.3
69.20.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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Кол-во: 0.2
Кол-во: 0.2
Кол-во: 0.2
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