Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Определяются в соответствии с проектом договора (в разделе V «Проект договора»). Оплата по договору осуществляется в размере 100 % (ста процентов) от общей цены продукции в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента поставки продукции, что подтверждается подписанной сторонами товарной накладной унифицированной формы № ТОРГ-12 оформленной в соответствии с Постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 № 132 или подписанным сторонами универсальным передаточным документом, оформленным в соответствии с письмом ФНС России от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@ Обязанность покупателя по оплате продукции считается исполненной с момента списания денежных средств с расчетного счета покупателя. Срок поставки продукции: в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента заключения договора.