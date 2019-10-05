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Номер извещения
31908359564
Уникальный номер закупки
135/2019
Наименование закупки
Поставка и монтаж торгового павильона по адресу: РО, Октябрьский р-н, Кадамовский, г. Ростов-на-Дону, Оганова 54-55
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
01.10.2019 15:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,
Почтовый адрес
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33
Контактный телефон
+7 863 210-15-61
Факс
+7 863 210-15-57
Адрес электронной почты
zakupki@ut-uvo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шабунин Михаил Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Ростов-на-Дону
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка и монтаж торгового павильона по адресу: РО, Октябрьский р-н, Кадамовский, г. Ростов-на-Дону, Оганова 54-55
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.10.2019 09:00 GMT +305.10.2019 09:0005.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908359564Дата и время окончания срока приема заявок Поставка и монтаж торгового павильона по адресу: РО, Октябрьский р-н, Кадамовский, г. Ростов-на-Дону, Оганова 54-55 Ростов-на-Дону
Дата и время вскрытия заявок
05.10.2019 09:0005.10.2019 09:0005.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908359564Дата и время вскрытия заявок Поставка и монтаж торгового павильона по адресу: РО, Октябрьский р-н, Кадамовский, г. Ростов-на-Дону, Оганова 54-55 Ростов-на-Дону
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка и монтаж торгового павильона по адресу: РО, Октябрьский р-н, Кадамовский, г. Ростов-на-Дону, Оганова 54-55
Начальная цена
1 498 600,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
62 442,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2 шт
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
РО, Октябрьский р-н, Кадамовский, г. Ростов-на-Дону, Оганова 54-55Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АОВОЕНТОРГ-ЮГ
Все закупки и тендеры АОВОЕНТОРГ-ЮГ
Адрес местонахождения
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33
43.99
43.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
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