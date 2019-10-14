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Номер извещения
31908359522
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка багажных тележек 7 ед.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок для СМСП
Способ реализации
Дата публикации
01.10.2019 15:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355
Почтовый адрес
350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355
Контактный телефон
+7 861 219-11-19
Факс
Адрес электронной почты
ShahmatovIM@krr.aero
Ф.И.О. контактного лица
Шахматов И.М. Не
Место рассмотрения предложений
353447, Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, Аэропорт тер
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка багажных тележек 7 ед.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка багажных тележек 7 ед.
Начальная цена
1 505 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
353447, Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, Аэропорт терРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОАО " АЭРОПОРТ АНАПА "
Все закупки и тендеры ОАО " АЭРОПОРТ АНАПА "
Адрес местонахождения
353447, Российская Федерация, Краснодарский край, Анапа, Аэопорт, Аэропрт
29.20.23
29.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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