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Номер извещения
31908359525
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Отбор организации на выполнения услуг техническое обслуживание и ремонт автомобилей марок ГАЗ,УАЗ,ПАЗ,ЗИЛ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
01.10.2019 15:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
185001, РЕСП КАРЕЛИЯ, Г ПЕТРОЗАВОДСК, УЛ ПУТЕЙСКАЯ (ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ Р-Н), ДОМ 7,
Почтовый адрес
185001, РЕСП КАРЕЛИЯ, Г ПЕТРОЗАВОДСК, УЛ ПУТЕЙСКАЯ (ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ Р-Н), ДОМ 7
Контактный телефон
+7 8142 79-90-13
Факс
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Адрес электронной почты
kukrashev@karelgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кукрашев Владимир Сергеевич
Место рассмотрения предложений
185001, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Путейская, д. 7
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Техническое обслуживание и ремонт автомобилей марок ГАЗ, УАЗ, ПАЗ, ЗИЛ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.10.2019 11:59 GMT +311.10.2019 11:5911.10.2019 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908359525Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание и ремонт автомобилей марок ГАЗ, УАЗ, ПАЗ, ЗИЛ 185001, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Путейская, д. 7
Дата и время вскрытия заявок
11.10.2019 12:0011.10.2019 12:0011.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908359525Дата и время вскрытия заявок Техническое обслуживание и ремонт автомобилей марок ГАЗ, УАЗ, ПАЗ, ЗИЛ 185001, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Путейская, д. 7
Подведение итогов не позднее
14.10.2019 11:0014.10.2019 11:0014.10.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908359525Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание и ремонт автомобилей марок ГАЗ, УАЗ, ПАЗ, ЗИЛ 185001, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Путейская, д. 7
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое обслуживание и ремонт автомобилей марок ГАЗ, УАЗ, ПАЗ, ЗИЛ
Начальная цена
300 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документации.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КАРЕЛГАЗ
Все закупки и тендеры АО КАРЕЛГАЗ
Адрес местонахождения
185001, РЕСП КАРЕЛИЯ, Г ПЕТРОЗАВОДСК, УЛ ПУТЕЙСКАЯ (ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ Р-Н), ДОМ 7,
185001, РЕСП КАРЕЛИЯ, Г ПЕТРОЗАВОДСК, УЛ ПУТЕЙСКАЯ (ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ Р-Н), ДОМ 7
45.20
45.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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