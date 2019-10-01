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    Главная / Торги / Шрот соевый высокопротеиновый

    Шрот соевый высокопротеиновый

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.10.2019 15:3001.10.2019 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910139Дата и время окончания срока приема заявок Шрот соевый тостированный, обогащенный липидами ГОСТ Р 53799-2010. Содержание протеина на а.с.в. 51-52%, без ГМО. Ориентировочная потребность 225 тонн +/- 20% в опционе покупателя. Объёмы распределяются между поставщиками по лучшим условиям поставки. Срок поставки октябрь 2019 г., строго по согласованному графику поставки. Грузополучатель 1: ООО "Прохоровские комбикорма", Белгородская обл., Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. К. Маркса, 134. Станция ж.д. Грузополучателя: Прохоровка код 435003. Грузополучатель 2: ООО "Агрофирма "Благодатенкая", Курская обл., Рыльский район, п. Октябрьский. Стоимость устанавливается за 1 т шрота соевого высокопротеинового в рублях на условиях доставки DDP склад Грузополучателя. Для выравнивания цен между поставщиками с различными способами поставки, просим добавлять к Вашим предложениям в период проведения торгов следующие суммы: • Тарифы для расчета DDP склад ООО «Прохоровские комбикорма»: • в ж.д. вагонах со ст. Прохоровка до DDP склада – 200 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Алексеевка - 910 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Шебекино – 560 руб / тн с НДС. Тарифы для расчета DDP склад ООО «Агрофирма «Благодатенская»: • самовывоз Покупателя авто Алексеевка - 1415 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Шебекино – 1000 руб / тн с НДС; СтроительПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП910139

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Шрот соевый высокопротеиновый

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.10.2019 14:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом Агроторг
    Все закупки и тендеры ТД Агроторг

    Юридический адрес

    309070, Российская Федерация, Белгородская область, Строитель, Зайцева, 1

    Почтовый адрес

    309070, Российская Федерация, Белгородская область, Строитель, Зайцева, 1

    Контактный телефон

    +7 4722 58-64-00

    Факс

    +7 4722 58-64-00

    Адрес электронной почты

    ki.filatov@agrohold.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Филатов Константин Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Строитель

    Закупки и тендеры Белгородская область

    Ключевые слова:

    вагон

    Список лотов

    Лот 1

    Шрот соевый тостированный, обогащенный липидами ГОСТ Р 53799-2010. Содержание протеина на а.с.в. 51-52%, без ГМО. Ориентировочная потребность 225 тонн +/- 20% в опционе покупателя. Объёмы распределяются между поставщиками по лучшим условиям поставки. Срок поставки октябрь 2019 г., строго по согласованному графику поставки. Грузополучатель 1: ООО "Прохоровские комбикорма", Белгородская обл., Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. К. Маркса, 134. Станция ж.д. Грузополучателя: Прохоровка код 435003. Грузополучатель 2: ООО "Агрофирма "Благодатенкая", Курская обл., Рыльский район, п. Октябрьский. Стоимость устанавливается за 1 т шрота соевого высокопротеинового в рублях на условиях доставки DDP склад Грузополучателя. Для выравнивания цен между поставщиками с различными способами поставки, просим добавлять к Вашим предложениям в период проведения торгов следующие суммы: • Тарифы для расчета DDP склад ООО «Прохоровские комбикорма»: • в ж.д. вагонах со ст. Прохоровка до DDP склада – 200 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Алексеевка - 910 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Шебекино – 560 руб / тн с НДС. Тарифы для расчета DDP склад ООО «Агрофирма «Благодатенская»: • самовывоз Покупателя авто Алексеевка - 1415 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Шебекино – 1000 руб / тн с НДС;

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.10.2019 15:30 GMT +301.10.2019 15:3001.10.2019 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910139Дата и время окончания срока приема заявок Шрот соевый тостированный, обогащенный липидами ГОСТ Р 53799-2010. Содержание протеина на а.с.в. 51-52%, без ГМО. Ориентировочная потребность 225 тонн +/- 20% в опционе покупателя. Объёмы распределяются между поставщиками по лучшим условиям поставки. Срок поставки октябрь 2019 г., строго по согласованному графику поставки. Грузополучатель 1: ООО "Прохоровские комбикорма", Белгородская обл., Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. К. Маркса, 134. Станция ж.д. Грузополучателя: Прохоровка код 435003. Грузополучатель 2: ООО "Агрофирма "Благодатенкая", Курская обл., Рыльский район, п. Октябрьский. Стоимость устанавливается за 1 т шрота соевого высокопротеинового в рублях на условиях доставки DDP склад Грузополучателя. Для выравнивания цен между поставщиками с различными способами поставки, просим добавлять к Вашим предложениям в период проведения торгов следующие суммы: • Тарифы для расчета DDP склад ООО «Прохоровские комбикорма»: • в ж.д. вагонах со ст. Прохоровка до DDP склада – 200 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Алексеевка - 910 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Шебекино – 560 руб / тн с НДС. Тарифы для расчета DDP склад ООО «Агрофирма «Благодатенская»: • самовывоз Покупателя авто Алексеевка - 1415 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Шебекино – 1000 руб / тн с НДС; Строитель

    Дата и время вскрытия заявок

    01.10.2019 15:3001.10.2019 15:3001.10.2019 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП910139Дата и время вскрытия заявок Шрот соевый тостированный, обогащенный липидами ГОСТ Р 53799-2010. Содержание протеина на а.с.в. 51-52%, без ГМО. Ориентировочная потребность 225 тонн +/- 20% в опционе покупателя. Объёмы распределяются между поставщиками по лучшим условиям поставки. Срок поставки октябрь 2019 г., строго по согласованному графику поставки. Грузополучатель 1: ООО "Прохоровские комбикорма", Белгородская обл., Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. К. Маркса, 134. Станция ж.д. Грузополучателя: Прохоровка код 435003. Грузополучатель 2: ООО "Агрофирма "Благодатенкая", Курская обл., Рыльский район, п. Октябрьский. Стоимость устанавливается за 1 т шрота соевого высокопротеинового в рублях на условиях доставки DDP склад Грузополучателя. Для выравнивания цен между поставщиками с различными способами поставки, просим добавлять к Вашим предложениям в период проведения торгов следующие суммы: • Тарифы для расчета DDP склад ООО «Прохоровские комбикорма»: • в ж.д. вагонах со ст. Прохоровка до DDP склада – 200 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Алексеевка - 910 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Шебекино – 560 руб / тн с НДС. Тарифы для расчета DDP склад ООО «Агрофирма «Благодатенская»: • самовывоз Покупателя авто Алексеевка - 1415 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Шебекино – 1000 руб / тн с НДС; Строитель

    Подведение итогов не позднее

    02.10.2019 17:0002.10.2019 17:0002.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910139Подведение итогов не позднее Шрот соевый тостированный, обогащенный липидами ГОСТ Р 53799-2010. Содержание протеина на а.с.в. 51-52%, без ГМО. Ориентировочная потребность 225 тонн +/- 20% в опционе покупателя. Объёмы распределяются между поставщиками по лучшим условиям поставки. Срок поставки октябрь 2019 г., строго по согласованному графику поставки. Грузополучатель 1: ООО "Прохоровские комбикорма", Белгородская обл., Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. К. Маркса, 134. Станция ж.д. Грузополучателя: Прохоровка код 435003. Грузополучатель 2: ООО "Агрофирма "Благодатенкая", Курская обл., Рыльский район, п. Октябрьский. Стоимость устанавливается за 1 т шрота соевого высокопротеинового в рублях на условиях доставки DDP склад Грузополучателя. Для выравнивания цен между поставщиками с различными способами поставки, просим добавлять к Вашим предложениям в период проведения торгов следующие суммы: • Тарифы для расчета DDP склад ООО «Прохоровские комбикорма»: • в ж.д. вагонах со ст. Прохоровка до DDP склада – 200 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Алексеевка - 910 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Шебекино – 560 руб / тн с НДС. Тарифы для расчета DDP склад ООО «Агрофирма «Благодатенская»: • самовывоз Покупателя авто Алексеевка - 1415 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Шебекино – 1000 руб / тн с НДС; Строитель

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    02.10.201902.10.2019 17:0002.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910139Подведение итогов не позднее Шрот соевый тостированный, обогащенный липидами ГОСТ Р 53799-2010. Содержание протеина на а.с.в. 51-52%, без ГМО. Ориентировочная потребность 225 тонн +/- 20% в опционе покупателя. Объёмы распределяются между поставщиками по лучшим условиям поставки. Срок поставки октябрь 2019 г., строго по согласованному графику поставки. Грузополучатель 1: ООО "Прохоровские комбикорма", Белгородская обл., Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. К. Маркса, 134. Станция ж.д. Грузополучателя: Прохоровка код 435003. Грузополучатель 2: ООО "Агрофирма "Благодатенкая", Курская обл., Рыльский район, п. Октябрьский. Стоимость устанавливается за 1 т шрота соевого высокопротеинового в рублях на условиях доставки DDP склад Грузополучателя. Для выравнивания цен между поставщиками с различными способами поставки, просим добавлять к Вашим предложениям в период проведения торгов следующие суммы: • Тарифы для расчета DDP склад ООО «Прохоровские комбикорма»: • в ж.д. вагонах со ст. Прохоровка до DDP склада – 200 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Алексеевка - 910 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Шебекино – 560 руб / тн с НДС. Тарифы для расчета DDP склад ООО «Агрофирма «Благодатенская»: • самовывоз Покупателя авто Алексеевка - 1415 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Шебекино – 1000 руб / тн с НДС; Строитель

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Шрот соевый тостированный, обогащенный липидами ГОСТ Р 53799-2010. Содержание протеина на а.с.в. 51-52%, без ГМО. Ориентировочная потребность 225 тонн +/- 20% в опционе покупателя. Объёмы распределяются между поставщиками по лучшим условиям поставки. Срок поставки октябрь 2019 г., строго по согласованному графику поставки. Грузополучатель 1: ООО "Прохоровские комбикорма", Белгородская обл., Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. К. Маркса, 134. Станция ж.д. Грузополучателя: Прохоровка код 435003. Грузополучатель 2: ООО "Агрофирма "Благодатенкая", Курская обл., Рыльский район, п. Октябрьский. Стоимость устанавливается за 1 т шрота соевого высокопротеинового в рублях на условиях доставки DDP склад Грузополучателя. Для выравнивания цен между поставщиками с различными способами поставки, просим добавлять к Вашим предложениям в период проведения торгов следующие суммы: • Тарифы для расчета DDP склад ООО «Прохоровские комбикорма»: • в ж.д. вагонах со ст. Прохоровка до DDP склада – 200 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Алексеевка - 910 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Шебекино – 560 руб / тн с НДС. Тарифы для расчета DDP склад ООО «Агрофирма «Благодатенская»: • самовывоз Покупателя авто Алексеевка - 1415 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Шебекино – 1000 руб / тн с НДС;

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Ориентировочная потребность 225 тонн +/- 20% в опционе покупателя.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Грузополучатель 1: ООО "Прохоровские комбикорма", Белгородская обл., Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. К. Маркса, 134. Станция ж.д. Грузополучателя: Прохоровка код 435003. Грузополучатель 2: ООО "Агрофирма "Благодатенкая", Курская обл., Рыльский район, п. Октябрьский.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок поставки октябрь 2019 г., строго по согласованному графику поставки
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТД Агроторг
    Все закупки и тендеры ТД Агроторг

    Адрес местонахождения

    309070, Российская Федерация, Белгородская область, Строитель, Зайцева, 1

    Классификатор ОКПД2

    01.11.81.120

    Бобы соевые для переработки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шрот соевый высокопротеиновый"

    Кол-во: 225

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