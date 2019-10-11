Отбор организации для заключения договора на оказание услуг строительными машинами и механизмами с экипажем на территории Владимирской области для нужд АО «Газпром газораспределение Владимир»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31908359512 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Отбор организации для заключения договора на оказание услуг строительными машинами и механизмами с экипажем на территории Владимирской области для нужд АО «Газпром газораспределение Владимир» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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