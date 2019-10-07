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Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП910140
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Программное обеспечение
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос ценовых предложений
Способ реализации
Дата публикации
01.10.2019 15:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
111024, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,
Почтовый адрес
111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53
Контактный телефон
+7 495 988-21-55 доб. 1786
Факс
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Адрес электронной почты
zakupki@npk-spp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шкребела Сергей Иванович
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Программное обеспечение
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Программное обеспечение
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
58.29.31.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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