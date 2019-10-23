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Номер извещения
31908359742
Уникальный номер закупки
343/01.10.19/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП
Наименование закупки
343/01.10.19/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП Поставка комплекта эластичных пневмодомкратов (базовый)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговое исследование для СМСП
Способ реализации
Дата публикации
01.10.2019 15:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-30-06
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
72szh@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шафикова Зарема Ханифовна
Место рассмотрения предложений
Салават
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка пневмодомкрата, 4279
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.10.2019 15:30 GMT +323.10.2019 15:3023.10.2019 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908359742Дата и время окончания срока приема заявок Поставка пневмодомкрата, 4279Салават
Дата и время вскрытия заявок
24.10.2019 06:0024.10.2019 06:0024.10.2019 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908359742Дата и время вскрытия заявок Поставка пневмодомкрата, 4279Салават
Подведение итогов не позднее
20.12.2019 12:0020.12.2019 12:0020.12.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908359742Подведение итогов не позднее Поставка пневмодомкрата, 4279Салават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка пневмодомкрата, 4279
Начальная цена
154 264,26
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно условий проекта договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно условий проекта договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Салават-6, -
28.22.13.110
28.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
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