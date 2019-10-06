www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП910138
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка смартфона XiaomiRedmi Go 5
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
01.10.2019 14:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614515, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, аэропорт "Большое Савино", корпус 12
Почтовый адрес
614515, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, аэропорт "Большое Савино", корпус 12
Контактный телефон
+7 342 299-17-76
Факс
+7 342 294-98-08
Адрес электронной почты
bolotova_ta@aviaperm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Болотова Татьяна Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Пермь
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка смартфона XiaomiRedmi Go 5 1280x720 ips Qualcomm Snapdragon 425 MSM 8917 1 GB RAM 8 GB 3G/LTE WIFI BT 2X CAM 2-SIM 3000 MAH ANDROID 8/1 ЧЕРНЫЙ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.10.2019 16:00 GMT +306.10.2019 16:0006.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910138Дата и время окончания срока приема заявок Поставка смартфона XiaomiRedmi Go 5 1280x720 ips Qualcomm Snapdragon 425 MSM 8917 1 GB RAM 8 GB 3G/LTE WIFI BT 2X CAM 2-SIM 3000 MAH ANDROID 8/1 ЧЕРНЫЙ Пермь
Подведение итогов не позднее
07.10.2019 09:0007.10.2019 09:0007.10.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910138Подведение итогов не позднее Поставка смартфона XiaomiRedmi Go 5 1280x720 ips Qualcomm Snapdragon 425 MSM 8917 1 GB RAM 8 GB 3G/LTE WIFI BT 2X CAM 2-SIM 3000 MAH ANDROID 8/1 ЧЕРНЫЙ Пермь
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
07.10.201907.10.2019 09:0007.10.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910138Подведение итогов не позднее Поставка смартфона XiaomiRedmi Go 5 1280x720 ips Qualcomm Snapdragon 425 MSM 8917 1 GB RAM 8 GB 3G/LTE WIFI BT 2X CAM 2-SIM 3000 MAH ANDROID 8/1 ЧЕРНЫЙ Пермь
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка смартфона XiaomiRedmi Go 5 1280x720 ips Qualcomm Snapdragon 425 MSM 8917 1 GB RAM 8 GB 3G/LTE WIFI BT 2X CAM 2-SIM 3000 MAH ANDROID 8/1 ЧЕРНЫЙ
Начальная цена
5 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 ШТ.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Пермь, аэропорт "Большое Савино" Пермь, складРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Международный аэропорт Пермь
Все закупки и тендеры АО Международный аэропорт Пермь
Адрес местонахождения
614515, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, аэропорт "Большое Савино", корпус 12
26.30.22.000
26.30.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.