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    Главная / Торги / Устройство свайного основания под конденсаторные блоки системы температурной стабилизации грунтов (ТСГ) здания склада МТЦ (поз. 4 по ГП) объекта: «Обустройство нефтяной оторочки ботуобинской залежи Чаяндинского НГКМ с выделением этапа опытно-промышленных работ. Этап 1, 2»

    Устройство свайного основания под конденсаторные блоки системы температурной стабилизации грунтов (ТСГ) здания склада МТЦ (поз. 4 по ГП) объекта: «Обустройство нефтяной оторочки ботуобинской залежи Чаяндинского НГКМ с выделением этапа опытно-промышленных работ. Этап 1, 2»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.10.2019 12:0009.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910164Дата и время окончания срока приема заявок Устройство свайного основания под конденсаторные блоки системы температурной стабилизации грунтов (ТСГ) здания склада МТЦ (поз. 4 по ГП) объекта: «Обустройство нефтяной оторочки ботуобинской залежи Чаяндинского НГКМ с выделением этапа опытно-промышленных работ. Этап 1, 2»МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП910164

    Уникальный номер закупки

    1534

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Устройство свайного основания под конденсаторные блоки системы температурной стабилизации грунтов (ТСГ) здания склада МТЦ (поз. 4 по ГП) объекта: «Обустройство нефтяной оторочки ботуобинской залежи Чаяндинского НГКМ с выделением этапа опытно-промышленных работ. Этап 1, 2»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.10.2019 16:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГПР

    форма КП

    Рабочая документация

    техзадание

    извещение

    ГП910164_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Контактный телефон

    +7 495 647-91-18 доб. 1832

    Факс

    +7 495 741-48-17

    Адрес электронной почты

    b.vdovichenko@tps.stg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вдовиченко Богдан Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Работы свайные; работы по строительству фундаментов

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Устройство свайного основания под конденсаторные блоки системы температурной стабилизации грунтов (ТСГ) здания склада МТЦ (поз. 4 по ГП) объекта: «Обустройство нефтяной оторочки ботуобинской залежи Чаяндинского НГКМ с выделением этапа опытно-промышленных работ. Этап 1, 2»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.10.2019 12:00 GMT +309.10.2019 12:0009.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910164Дата и время окончания срока приема заявок Устройство свайного основания под конденсаторные блоки системы температурной стабилизации грунтов (ТСГ) здания склада МТЦ (поз. 4 по ГП) объекта: «Обустройство нефтяной оторочки ботуобинской залежи Чаяндинского НГКМ с выделением этапа опытно-промышленных работ. Этап 1, 2»Москва

    Подведение итогов не позднее

    11.10.2019 10:0011.10.2019 10:0011.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910164Подведение итогов не позднее Устройство свайного основания под конденсаторные блоки системы температурной стабилизации грунтов (ТСГ) здания склада МТЦ (поз. 4 по ГП) объекта: «Обустройство нефтяной оторочки ботуобинской залежи Чаяндинского НГКМ с выделением этапа опытно-промышленных работ. Этап 1, 2»Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.10.201911.10.2019 10:0011.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910164Подведение итогов не позднее Устройство свайного основания под конденсаторные блоки системы температурной стабилизации грунтов (ТСГ) здания склада МТЦ (поз. 4 по ГП) объекта: «Обустройство нефтяной оторочки ботуобинской залежи Чаяндинского НГКМ с выделением этапа опытно-промышленных работ. Этап 1, 2»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Устройство свайного основания под конденсаторные блоки системы температурной стабилизации грунтов (ТСГ) здания склада МТЦ (поз. 4 по ГП) объекта: «Обустройство нефтяной оторочки ботуобинской залежи Чаяндинского НГКМ с выделением этапа опытно-промышленных работ. Этап 1, 2»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    устройство свайного основания - 144 м

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Чаяндинское НГКМРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата в течении 90 календарных дней после подписания КС-2, КС-3
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Классификатор ОКПД2

    43.99.30.000

    Работы свайные; работы по строительству фундаментов

    Классификатор ОКВЭД2

    43.99.3

    Работы свайные и работы по строительству фундаментов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/781691/name/5fb6e84c672da3.28271583

    20.11.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Устройство свайного основания"

    Кол-во: 144

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