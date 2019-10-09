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Номер извещения
ГП910164
Уникальный номер закупки
1534
Наименование закупки
Устройство свайного основания под конденсаторные блоки системы температурной стабилизации грунтов (ТСГ) здания склада МТЦ (поз. 4 по ГП) объекта: «Обустройство нефтяной оторочки ботуобинской залежи Чаяндинского НГКМ с выделением этапа опытно-промышленных работ. Этап 1, 2»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
01.10.2019 16:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Контактный телефон
+7 495 647-91-18 доб. 1832
Факс
+7 495 741-48-17
Адрес электронной почты
b.vdovichenko@tps.stg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вдовиченко Богдан Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Устройство свайного основания под конденсаторные блоки системы температурной стабилизации грунтов (ТСГ) здания склада МТЦ (поз. 4 по ГП) объекта: «Обустройство нефтяной оторочки ботуобинской залежи Чаяндинского НГКМ с выделением этапа опытно-промышленных работ. Этап 1, 2»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.10.2019 12:00 GMT +309.10.2019 12:0009.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910164Дата и время окончания срока приема заявок Устройство свайного основания под конденсаторные блоки системы температурной стабилизации грунтов (ТСГ) здания склада МТЦ (поз. 4 по ГП) объекта: «Обустройство нефтяной оторочки ботуобинской залежи Чаяндинского НГКМ с выделением этапа опытно-промышленных работ. Этап 1, 2»Москва
Подведение итогов не позднее
11.10.2019 10:0011.10.2019 10:0011.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910164Подведение итогов не позднее Устройство свайного основания под конденсаторные блоки системы температурной стабилизации грунтов (ТСГ) здания склада МТЦ (поз. 4 по ГП) объекта: «Обустройство нефтяной оторочки ботуобинской залежи Чаяндинского НГКМ с выделением этапа опытно-промышленных работ. Этап 1, 2»Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
11.10.201911.10.2019 10:0011.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910164Подведение итогов не позднее Устройство свайного основания под конденсаторные блоки системы температурной стабилизации грунтов (ТСГ) здания склада МТЦ (поз. 4 по ГП) объекта: «Обустройство нефтяной оторочки ботуобинской залежи Чаяндинского НГКМ с выделением этапа опытно-промышленных работ. Этап 1, 2»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Устройство свайного основания под конденсаторные блоки системы температурной стабилизации грунтов (ТСГ) здания склада МТЦ (поз. 4 по ГП) объекта: «Обустройство нефтяной оторочки ботуобинской залежи Чаяндинского НГКМ с выделением этапа опытно-промышленных работ. Этап 1, 2»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
устройство свайного основания - 144 м
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Чаяндинское НГКМРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
43.99.30.000
43.99.3
Документация лота
Кол-во: 144
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