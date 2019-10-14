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Номер извещения
31908363465
Уникальный номер закупки
274163
Наименование закупки
Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Арматура трубопроводная"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
02.10.2019 15:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192174, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Седова, 142, лит. А, пом. 8Н
Почтовый адрес
196626, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж
Контактный телефон
+7 812 775-00-47
Факс
+7 812 775-00-48
Адрес электронной почты
info@gazenergoinform.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кукушкин Илья Викторович
Место рассмотрения предложений
Согласно документации по проведению Запрос предложений в электронной форме
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Краны, вентили, клапаны и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов, цистерн, баков и аналогичных емкостей
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.10.2019 11:59 GMT +314.10.2019 11:5914.10.2019 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908363465Дата и время окончания срока приема заявок Краны, вентили, клапаны и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов, цистерн, баков и аналогичных емкостейСогласно документации по проведению Запрос предложений в электронной форме
Дата и время вскрытия заявок
14.10.2019 12:0014.10.2019 12:0014.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908363465Дата и время вскрытия заявок Краны, вентили, клапаны и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов, цистерн, баков и аналогичных емкостейСогласно документации по проведению Запрос предложений в электронной форме
Подведение итогов не позднее
18.10.2019 12:0018.10.2019 12:0018.10.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908363465Подведение итогов не позднее Краны, вентили, клапаны и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов, цистерн, баков и аналогичных емкостейСогласно документации по проведению Запрос предложений в электронной форме
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
18.10.201918.10.2019 12:0018.10.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908363465Подведение итогов не позднее Краны, вентили, клапаны и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов, цистерн, баков и аналогичных емкостейСогласно документации по проведению Запрос предложений в электронной форме
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Краны, вентили, клапаны и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов, цистерн, баков и аналогичных емкостей
Начальная цена
552 096,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной формеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА
Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА
Адрес местонахождения
450059, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г УФА, УЛ НОВОСИБИРСКАЯ, 2, 4,
450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, д.2 корп.4
28.14.1
28.14
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 23
Кол-во: 9
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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