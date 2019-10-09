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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП910131
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
аукцион на заключение договора уступки права аренды земельного участка, расположенного по адресу: Смоленская область, Вяземский район, г. Вязьма, ул. Смоленская, д. 26
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Публичное предложение
Способ реализации
Дата публикации
01.10.2019 14:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Почтовый адрес
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Контактный телефон
+7 495 730-22-66 доб. 391
Факс
--
Адрес электронной почты
dio@dosaaf.ru
Ф.И.О. контактного лица
Луговкин Максим Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Право аренды земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под производственную базу, кадастровый номер: 67:02:0010157:55, площадь 5685 кв.м.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право аренды земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под производственную базу, кадастровый номер: 67:02:0010157:55, площадь 5685 кв.м.
Начальная цена
6 670 890,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ДОСААФ РОССИИ
Все закупки и тендеры ДОСААФ РОССИИ
Адрес местонахождения
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
68.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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