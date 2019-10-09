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    Главная / Торги / аукцион на заключение договора уступки права аренды земельного участка, расположенного по адресу: Смоленская область, Вяземский район, г. Вязьма, ул. Смоленская, д. 26

    аукцион на заключение договора уступки права аренды земельного участка, расположенного по адресу: Смоленская область, Вяземский район, г. Вязьма, ул. Смоленская, д. 26

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.10.2019 18:0009.10.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910131Дата и время окончания срока приема заявок Право аренды земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под производственную базу, кадастровый номер: 67:02:0010157:55, площадь 5685 кв.м.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП910131

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    аукцион на заключение договора уступки права аренды земельного участка, расположенного по адресу: Смоленская область, Вяземский район, г. Вязьма, ул. Смоленская, д. 26

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Публичное предложение

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.10.2019 14:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    извещение

    примерная форма договора уступки

    заявка на участие

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
    Все закупки и тендеры ДОСААФ РОССИИ

    Юридический адрес

    125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3

    Почтовый адрес

    125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3

    Контактный телефон

    +7 495 730-22-66 доб. 391

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    dio@dosaaf.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Луговкин Максим Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Право аренды земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под производственную базу, кадастровый номер: 67:02:0010157:55, площадь 5685 кв.м.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910131Подведение итогов не позднее Право аренды земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под производственную базу, кадастровый номер: 67:02:0010157:55, площадь 5685 кв.м.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право аренды земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под производственную базу, кадастровый номер: 67:02:0010157:55, площадь 5685 кв.м.

    Начальная цена

    6 670 890,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ДОСААФ РОССИИ
    Все закупки и тендеры ДОСААФ РОССИИ

    Адрес местонахождения

    125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3

    Классификатор ОКПД2

    68.1

    Услуги по покупке и продаже собственного недвижимого имущества

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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