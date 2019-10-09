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Номер извещения
ГП910135
Уникальный номер закупки
555-564/19
Наименование закупки
Продажа металлорежущего оборудования бывшего в употреблении
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
01.10.2019 14:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 343 310-06-52
Факс
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Адрес электронной почты
Aleksandr.Vostryakov@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Востряков Александр Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Продажа металлорежущего оборудования бывшего в употреблении (Вертикально-фрезерный мод. 6Т13Ф201)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.10.2019 12:00 GMT +309.10.2019 12:0009.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910135Дата и время окончания срока приема заявок Продажа металлорежущего оборудования бывшего в употреблении (Вертикально-фрезерный мод. 6Т13Ф201)Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
09.10.2019 12:0009.10.2019 12:0009.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП910135Дата и время вскрытия заявок Продажа металлорежущего оборудования бывшего в употреблении (Вертикально-фрезерный мод. 6Т13Ф201)Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
30.10.2019 10:0030.10.2019 10:0030.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910135Подведение итогов не позднее Продажа металлорежущего оборудования бывшего в употреблении (Вертикально-фрезерный мод. 6Т13Ф201)Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Продажа металлорежущего оборудования бывшего в употреблении (Вертикально-фрезерный мод. 6Т13Ф201)
Начальная цена
797 434,57
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
28.41
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Продажа металлорежущего оборудования бывшего в употреблении (Фрезерный мод. 65А60Ф1-11)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.10.2019 12:00 GMT +309.10.2019 12:0009.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910135Дата и время окончания срока приема заявок Продажа металлорежущего оборудования бывшего в употреблении (Фрезерный мод. 65А60Ф1-11)Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
09.10.2019 12:0009.10.2019 12:0009.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП910135Дата и время вскрытия заявок Продажа металлорежущего оборудования бывшего в употреблении (Фрезерный мод. 65А60Ф1-11)Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
30.10.2019 10:0030.10.2019 10:0030.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910135Подведение итогов не позднее Продажа металлорежущего оборудования бывшего в употреблении (Фрезерный мод. 65А60Ф1-11)Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Продажа металлорежущего оборудования бывшего в употреблении (Фрезерный мод. 65А60Ф1-11)
Начальная цена
3 000 295,32
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
28.41
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Продажа металлорежущего оборудования бывшего в употреблении (Вертикально-фрезерный с ЧПУ мод. 6Т13Ф20-1)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.10.2019 12:00 GMT +309.10.2019 12:0009.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910135Дата и время окончания срока приема заявок Продажа металлорежущего оборудования бывшего в употреблении (Вертикально-фрезерный с ЧПУ мод. 6Т13Ф20-1)Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
09.10.2019 12:0009.10.2019 12:0009.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП910135Дата и время вскрытия заявок Продажа металлорежущего оборудования бывшего в употреблении (Вертикально-фрезерный с ЧПУ мод. 6Т13Ф20-1)Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
30.10.2019 10:0030.10.2019 10:0030.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910135Подведение итогов не позднее Продажа металлорежущего оборудования бывшего в употреблении (Вертикально-фрезерный с ЧПУ мод. 6Т13Ф20-1)Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Продажа металлорежущего оборудования бывшего в употреблении (Вертикально-фрезерный с ЧПУ мод. 6Т13Ф20-1)
Начальная цена
290 264,14
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
28.41
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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