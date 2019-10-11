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    Главная / Торги / Погрузчики

    Погрузчики

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.10.2019 15:0011.10.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910126Дата и время окончания срока приема заявок ПогрузчикиЛенинский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП910126

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Погрузчики

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.10.2019 14:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Договор

    Спецификация

    ТЗ

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МОСКОВСКИЙ КОКСОГАЗОВЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО Москокс

    Юридический адрес

    142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13

    Почтовый адрес

    142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13

    Контактный телефон

    +7 495 549-15-34

    Факс

    +7 495 541-78-11

    Адрес электронной почты

    aleksandr.tsebinoga@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Цебинога Александр Григорьевич

    Место рассмотрения предложений

    Ленинский район

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    погрузчики

    Список лотов

    Лот 1

    Погрузчики

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.10.2019 15:00 GMT +311.10.2019 15:0011.10.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910126Дата и время окончания срока приема заявок ПогрузчикиЛенинский район

    Подведение итогов не позднее

    28.10.2019 12:0028.10.2019 12:0028.10.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910126Подведение итогов не позднее ПогрузчикиЛенинский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.10.201928.10.2019 12:0028.10.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910126Подведение итогов не позднее ПогрузчикиЛенинский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Погрузчики

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В полном объеме

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    142703, МО, г.Видное, Белокаменное ш., вл.13Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка 60 дней
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Москокс
    Все закупки и тендеры АО Москокс

    Адрес местонахождения

    142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13

    Классификатор ОКПД2

    28.92.25.000

    Погрузчики фронтальные одноковшовые самоходные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Погрузчик ковшовый фронтальный (согласно ТЗ)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Погрузчик вилковый (согласно ТЗ)"

    Кол-во: 1

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