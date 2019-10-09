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Номер извещения
31908359263
Уникальный номер закупки
36-ЗП
Наименование закупки
Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры №7 ВЛИ-0,4 кВ от ТП-480, руб. 2 до границы земельного участка заявителя
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Способ реализации
Дата публикации
01.10.2019 14:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
430007, Российская Федерация, Республика Мордовия, Саранск, Осипенко, 93
Почтовый адрес
430007, Российская Федерация, Республика Мордовия, Саранск, Осипенко, 93
Контактный телефон
+7 8342 35-77-87
Факс
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Адрес электронной почты
oziletp@tfwatt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Маслова Елена Олеговна
Место рассмотрения предложений
Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Осипенко, 93
Закупки и тендеры Работы строительные по строительству коммунальных объектов для электроснабжения и телекоммуникаций
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Работы по строительству ВЛИ-0,4 кВ от опоры №7 ВЛИ-0,4 кВ от ТП-480, руб. 2 до границы земельного участка заявителя
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.10.201914.10.2019 13:0014.10.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908359263Подведение итогов не позднее Работы по строительству ВЛИ-0,4 кВ от опоры №7 ВЛИ-0,4 кВ от ТП-480, руб. 2 до границы земельного участка заявителяРеспублика Мордовия, г. Саранск, ул. Осипенко, 93
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Работы по строительству ВЛИ-0,4 кВ от опоры №7 ВЛИ-0,4 кВ от ТП-480, руб. 2 до границы земельного участка заявителя
Начальная цена
191 882,43
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 усл.ед.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Место оказания услуг - РМ, Рузаевский район, п. Левженский, к.н. 13:17:0122001:1140Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ТФ ВАТТ
Все закупки и тендеры АО ТФ ВАТТ
Адрес местонахождения
430007, Российская Федерация, Республика Мордовия, Саранск, Осипенко, 93
42.22.22
42.22.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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