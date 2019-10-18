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    Главная / Торги / Блок контейнер САУ

    Блок контейнер САУ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.10.2019 14:0018.10.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910122Дата и время окончания срока приема заявок Блок контейнер САУТюменская областьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП910122

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Блок контейнер САУ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.10.2019 14:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Почтовый адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Контактный телефон

    +7 34997 4-51-07

    Факс

    +7 34997 4-58-25

    Адрес электронной почты

    LFedoseeva@tsng.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Федосеева Любовь Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Тюменская область

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Блок контейнер САУ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.10.2019 14:00 GMT +318.10.2019 14:0018.10.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910122Дата и время окончания срока приема заявок Блок контейнер САУТюменская область

    Дата и время вскрытия заявок

    18.10.2019 14:0018.10.2019 14:0018.10.2019 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП910122Дата и время вскрытия заявок Блок контейнер САУТюменская область

    Подведение итогов не позднее

    20.11.2019 14:0020.11.2019 14:0020.11.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910122Подведение итогов не позднее Блок контейнер САУТюменская область

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.11.201920.11.2019 14:0020.11.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910122Подведение итогов не позднее Блок контейнер САУТюменская область

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Блок контейнер САУ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    100,00 ₽на 400 дней
    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с ОЛ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Автомобильный транспорт: ЯНАО, г. Новый Уренгой, жилой район Коротчево, ул. Портовая, д. 1 Железнодорожный транспорт: Сургутское отделение Свердловской ЖД, ст. Коротчево, код станции 799101Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты за Оборудование: 90 % по факту поставки в течении 60 календарных дней, 10% по факту выполнения ШМР, ПНР Условия оплаты за Работы: 100% по факту выполнения
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Классификатор ОКПД2

    28.9

    Оборудование специального назначения прочее

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Блок контейнер САУ"

    Кол-во: 1

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