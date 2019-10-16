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Номер извещения
ГП910119
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка оборудования для гидравлического разрыва пласта «БГРП»» для нужд ОАО «Ямал СПГ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
01.10.2019 13:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
Контактный телефон
+7 495 228-98-50 доб. 13548
Факс
+7 495 228-98-49
Адрес электронной почты
P.Danilov@yamalspg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Данилов Павел Владимирович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Закупка оборудования для гидравлического разрыва пласта «БГРП»» для нужд ОАО «Ямал СПГ»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.10.2019 15:00 GMT +316.10.2019 15:0016.10.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910119Дата и время окончания срока приема заявок Закупка оборудования для гидравлического разрыва пласта «БГРП»» для нужд ОАО «Ямал СПГ»Москва
Дата и время вскрытия заявок
16.10.2019 15:3016.10.2019 15:3016.10.2019 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП910119Дата и время вскрытия заявок Закупка оборудования для гидравлического разрыва пласта «БГРП»» для нужд ОАО «Ямал СПГ»Москва
Подведение итогов не позднее
08.11.2019 17:0008.11.2019 17:0008.11.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910119Подведение итогов не позднее Закупка оборудования для гидравлического разрыва пласта «БГРП»» для нужд ОАО «Ямал СПГ»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка оборудования для гидравлического разрыва пласта «БГРП»» для нужд ОАО «Ямал СПГ»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
DDP, г. Архангельск, ул. Космонавта Комарова, 14, ПРР «Экономия» ОАО «Архморторгпорт».Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Ямал СПГ
Все закупки и тендеры Ямал СПГ
Адрес местонахождения
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
28.14.13
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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