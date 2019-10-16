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    Главная / Торги / Закупка оборудования для гидравлического разрыва пласта «БГРП»» для нужд ОАО «Ямал СПГ»

    Закупка оборудования для гидравлического разрыва пласта «БГРП»» для нужд ОАО «Ямал СПГ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.10.2019 15:0016.10.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910119Дата и время окончания срока приема заявок Закупка оборудования для гидравлического разрыва пласта «БГРП»» для нужд ОАО «Ямал СПГ»МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП910119

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка оборудования для гидравлического разрыва пласта «БГРП»» для нужд ОАО «Ямал СПГ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.10.2019 13:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ИНСТРУКЦИЯ

    Приложение 3 Тех.предложение

    Проект Договора

    Схема - БРС

    ТЗ блок ГРП2

    ТЗ на блок ГРП1

    Письмо исходящее № МР-06-2944-Н от 01.10.2019 Приглашение к участию в процедуре

    Приложение 1 Заявка на участие

    Приложение 2 Формат КП

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Юридический адрес

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Контактный телефон

    +7 495 228-98-50 доб. 13548

    Факс

    +7 495 228-98-49

    Адрес электронной почты

    P.Danilov@yamalspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Данилов Павел Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    закупка оборудования

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка оборудования для гидравлического разрыва пласта «БГРП»» для нужд ОАО «Ямал СПГ»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.10.2019 15:00 GMT +316.10.2019 15:0016.10.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910119Дата и время окончания срока приема заявок Закупка оборудования для гидравлического разрыва пласта «БГРП»» для нужд ОАО «Ямал СПГ»Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    16.10.2019 15:3016.10.2019 15:3016.10.2019 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП910119Дата и время вскрытия заявок Закупка оборудования для гидравлического разрыва пласта «БГРП»» для нужд ОАО «Ямал СПГ»Москва

    Подведение итогов не позднее

    08.11.2019 17:0008.11.2019 17:0008.11.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910119Подведение итогов не позднее Закупка оборудования для гидравлического разрыва пласта «БГРП»» для нужд ОАО «Ямал СПГ»Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.11.201908.11.2019 17:0008.11.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910119Подведение итогов не позднее Закупка оборудования для гидравлического разрыва пласта «БГРП»» для нужд ОАО «Ямал СПГ»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка оборудования для гидравлического разрыва пласта «БГРП»» для нужд ОАО «Ямал СПГ»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    DDP, г. Архангельск, ул. Космонавта Комарова, 14, ПРР «Экономия» ОАО «Архморторгпорт».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% в течение 30 календарных дней с даты поставки Товара в пункт назначения на основании оригиналов счета-фактуры, оформленных согласно НК РФ, товарной накладной, копии ТТН или ж/д накладной.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Ямал СПГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Адрес местонахождения

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Классификатор ОКПД2

    28.14.13

    Арматура запорная для управления процессом (задвижки, краны, клапаны запорные, затворы дисковые и другая арматура)

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Проект договора

    27.12.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "БРС: Кулачковое соединение DN50 PN 63 МПа ( комплектно с уплотнительным кольцом, заглушкой, натяжной цепью) сталь низколегированная, для стыковки с трубой 57х13-13ХФА и присоединением к процессу: резьба внутренняя Rc 4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Оборудование для проведения ГРП №2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Оборудование для проведения ГРП №1"

    Кол-во: 1

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