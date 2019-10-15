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    Главная / Торги / Аукцион на повышение цены на право заключения договора(ов) купли-продажи котлов-цистерн. Самовывоз до 31.10.2019г. 100% предоплата.

    Аукцион на повышение цены на право заключения договора(ов) купли-продажи котлов-цистерн. Самовывоз до 31.10.2019г. 100% предоплата.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.10.2019 12:0015.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910117Дата и время окончания срока приема заявок Войновка. 100% предоплата, самовывоз до 31.10.2019г.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП910117

    Уникальный номер закупки

    23

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Аукцион на повышение цены на право заключения договора(ов) купли-продажи котлов-цистерн. Самовывоз до 31.10.2019г. 100% предоплата.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.10.2019 13:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Файл

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество СГ-транс
    Все закупки и тендеры АО СГ-транс

    Юридический адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина,помещениеXXVII, комната 8, д.22

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина,помещениеXXVII, комната 8, д.22

    Контактный телефон

    +7 495 777-14-13 доб. 1413

    Факс

    +7 495 777-14-30

    Адрес электронной почты

    andrey.vlasov@sgtrans.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шафранов Алексей Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле отходами и ломом

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Абдулино. 100% предоплата, самовывоз до 31.10.2019г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.10.2019 12:00 GMT +315.10.2019 12:0015.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910117Дата и время окончания срока приема заявок Абдулино. 100% предоплата, самовывоз до 31.10.2019г.Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    15.10.2019 12:3015.10.2019 12:3015.10.2019 12:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП910117Дата окончания срока рассмотрения заявок Абдулино. 100% предоплата, самовывоз до 31.10.2019г.Москва

    Дата и время проведения

    15.10.2019 13:0015.10.2019 13:0015.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП910117Дата и время проведения Абдулино. 100% предоплата, самовывоз до 31.10.2019г.Москва

    Подведение итогов не позднее

    22.10.2019 17:0022.10.2019 17:0022.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910117Подведение итогов не позднее Абдулино. 100% предоплата, самовывоз до 31.10.2019г.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.10.201922.10.2019 17:0022.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910117Подведение итогов не позднее Абдулино. 100% предоплата, самовывоз до 31.10.2019г.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Абдулино. 100% предоплата, самовывоз до 31.10.2019г.

    Начальная цена

    430 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации (Цена лома указана без НДС, НДС исчисляется налоговым агентом)
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество СГ-транс»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СГ-транс
    Все закупки и тендеры АО СГ-транс

    Адрес местонахождения

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина,помещениеXXVII, комната 8, д.22

    Классификатор ОКПД2

    46.77.10.000

    Услуги по оптовой торговле отходами и ломом

    Классификатор ОКВЭД2

    46.77

    Торговля оптовая отходами и ломом

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Куйбышевская ж.д. ст. Абдулино (площадка ООО «Прогресс-М»)"

    Кол-во: 1

    Лот 2

    Войновка. 100% предоплата, самовывоз до 31.10.2019г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.10.2019 12:00 GMT +315.10.2019 12:0015.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910117Дата и время окончания срока приема заявок Войновка. 100% предоплата, самовывоз до 31.10.2019г.Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    15.10.2019 12:3015.10.2019 12:3015.10.2019 12:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП910117Дата окончания срока рассмотрения заявок Войновка. 100% предоплата, самовывоз до 31.10.2019г.Москва

    Дата и время проведения

    15.10.2019 13:0015.10.2019 13:0015.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП910117Дата и время проведения Войновка. 100% предоплата, самовывоз до 31.10.2019г.Москва

    Подведение итогов не позднее

    22.10.2019 17:0022.10.2019 17:0022.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910117Подведение итогов не позднее Войновка. 100% предоплата, самовывоз до 31.10.2019г.Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    22.10.201922.10.2019 17:0022.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910117Подведение итогов не позднее Войновка. 100% предоплата, самовывоз до 31.10.2019г.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Войновка. 100% предоплата, самовывоз до 31.10.2019г.

    Начальная цена

    430 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество СГ-транс»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СГ-транс
    Все закупки и тендеры АО СГ-транс

    Адрес местонахождения

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина,помещениеXXVII, комната 8, д.22

    Классификатор ОКПД2

    46.77.10.000

    Услуги по оптовой торговле отходами и ломом

    Классификатор ОКВЭД2

    46.77

    Торговля оптовая отходами и ломом

    Документация лота

    Файл

    03.10.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Площадка ООО "Янтарь-Люкс" ст.Войновка"

    Кол-во: 1

    Лот 3

    Ильино. 100% предоплата, самовывоз до 31.10.2019г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.10.2019 12:00 GMT +315.10.2019 12:0015.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910117Дата и время окончания срока приема заявок Ильино. 100% предоплата, самовывоз до 31.10.2019г.Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    15.10.2019 12:3015.10.2019 12:3015.10.2019 12:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП910117Дата окончания срока рассмотрения заявок Ильино. 100% предоплата, самовывоз до 31.10.2019г.Москва

    Дата и время проведения

    15.10.2019 13:0015.10.2019 13:0015.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП910117Дата и время проведения Ильино. 100% предоплата, самовывоз до 31.10.2019г.Москва

    Подведение итогов не позднее

    22.10.2019 17:0022.10.2019 17:0022.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910117Подведение итогов не позднее Ильино. 100% предоплата, самовывоз до 31.10.2019г.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.10.201922.10.2019 17:0022.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910117Подведение итогов не позднее Ильино. 100% предоплата, самовывоз до 31.10.2019г.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ильино. 100% предоплата, самовывоз до 31.10.2019г.

    Начальная цена

    430 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество СГ-транс»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СГ-транс
    Все закупки и тендеры АО СГ-транс

    Адрес местонахождения

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина,помещениеXXVII, комната 8, д.22

    Классификатор ОКПД2

    46.77.10.000

    Услуги по оптовой торговле отходами и ломом

    Классификатор ОКВЭД2

    46.77

    Торговля оптовая отходами и ломом

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Площадка Центральный Склад ТЦ Центральный, АО "СГ-транс" ст.Ильино"

    Кол-во: 1

    Лот 4

    КОТОВО. 100% предоплата, самовывоз до 31.10.2019г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.10.2019 12:00 GMT +315.10.2019 12:0015.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910117Дата и время окончания срока приема заявок КОТОВО. 100% предоплата, самовывоз до 31.10.2019г.Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    15.10.2019 12:3015.10.2019 12:3015.10.2019 12:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП910117Дата окончания срока рассмотрения заявок КОТОВО. 100% предоплата, самовывоз до 31.10.2019г.Москва

    Дата и время проведения

    15.10.2019 13:0015.10.2019 13:0015.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП910117Дата и время проведения КОТОВО. 100% предоплата, самовывоз до 31.10.2019г.Москва

    Подведение итогов не позднее

    22.10.2019 17:0022.10.2019 17:0022.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910117Подведение итогов не позднее КОТОВО. 100% предоплата, самовывоз до 31.10.2019г.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.10.201922.10.2019 17:0022.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910117Подведение итогов не позднее КОТОВО. 100% предоплата, самовывоз до 31.10.2019г.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    КОТОВО. 100% предоплата, самовывоз до 31.10.2019г.

    Начальная цена

    4 300 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество СГ-транс»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СГ-транс
    Все закупки и тендеры АО СГ-транс

    Адрес местонахождения

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина,помещениеXXVII, комната 8, д.22

    Классификатор ОКПД2

    46.77.10.000

    Услуги по оптовой торговле отходами и ломом

    Классификатор ОКВЭД2

    46.77

    Торговля оптовая отходами и ломом

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Коробковский ф-л АО "СГ-транс" г.Котово"

    Кол-во: 10

    Лот 5

    Круглое Поле. 100% предоплата, самовывоз до 31.10.2019г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.10.2019 12:00 GMT +315.10.2019 12:0015.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910117Дата и время окончания срока приема заявок Круглое Поле. 100% предоплата, самовывоз до 31.10.2019г.Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    15.10.2019 12:3015.10.2019 12:3015.10.2019 12:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП910117Дата окончания срока рассмотрения заявок Круглое Поле. 100% предоплата, самовывоз до 31.10.2019г.Москва

    Дата и время проведения

    15.10.2019 13:0015.10.2019 13:0015.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП910117Дата и время проведения Круглое Поле. 100% предоплата, самовывоз до 31.10.2019г.Москва

    Подведение итогов не позднее

    22.10.2019 17:0022.10.2019 17:0022.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910117Подведение итогов не позднее Круглое Поле. 100% предоплата, самовывоз до 31.10.2019г.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.10.201922.10.2019 17:0022.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910117Подведение итогов не позднее Круглое Поле. 100% предоплата, самовывоз до 31.10.2019г.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Круглое Поле. 100% предоплата, самовывоз до 31.10.2019г.

    Начальная цена

    1 290 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество СГ-транс»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СГ-транс
    Все закупки и тендеры АО СГ-транс

    Адрес местонахождения

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина,помещениеXXVII, комната 8, д.22

    Классификатор ОКПД2

    46.77.10.000

    Услуги по оптовой торговле отходами и ломом

    Классификатор ОКВЭД2

    46.77

    Торговля оптовая отходами и ломом

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Площадка ПО "ПРОМВЕСТ" ст.Круглое Поле"

    Кол-во: 3

    Лот 6

    Набережные Челны. 100% предоплата, самовывоз до 31.10.2019г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.10.2019 12:00 GMT +315.10.2019 12:0015.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910117Дата и время окончания срока приема заявок Набережные Челны. 100% предоплата, самовывоз до 31.10.2019г.Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    15.10.2019 12:3015.10.2019 12:3015.10.2019 12:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП910117Дата окончания срока рассмотрения заявок Набережные Челны. 100% предоплата, самовывоз до 31.10.2019г.Москва

    Дата и время проведения

    15.10.2019 13:0015.10.2019 13:0015.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП910117Дата и время проведения Набережные Челны. 100% предоплата, самовывоз до 31.10.2019г.Москва

    Подведение итогов не позднее

    22.10.2019 17:0022.10.2019 17:0022.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910117Подведение итогов не позднее Набережные Челны. 100% предоплата, самовывоз до 31.10.2019г.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.10.201922.10.2019 17:0022.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910117Подведение итогов не позднее Набережные Челны. 100% предоплата, самовывоз до 31.10.2019г.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Набережные Челны. 100% предоплата, самовывоз до 31.10.2019г.

    Начальная цена

    1 290 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество СГ-транс»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СГ-транс
    Все закупки и тендеры АО СГ-транс

    Адрес местонахождения

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина,помещениеXXVII, комната 8, д.22

    Классификатор ОКПД2

    46.77.10.000

    Услуги по оптовой торговле отходами и ломом

    Классификатор ОКВЭД2

    46.77

    Торговля оптовая отходами и ломом

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Площадка ПО "ПРОМВЕСТ" ст.Набережные Челны"

    Кол-во: 3

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