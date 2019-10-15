www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП910117
Уникальный номер закупки
23
Наименование закупки
Аукцион на повышение цены на право заключения договора(ов) купли-продажи котлов-цистерн. Самовывоз до 31.10.2019г. 100% предоплата.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
01.10.2019 13:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина,помещениеXXVII, комната 8, д.22
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина,помещениеXXVII, комната 8, д.22
Контактный телефон
+7 495 777-14-13 доб. 1413
Факс
+7 495 777-14-30
Адрес электронной почты
andrey.vlasov@sgtrans.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шафранов Алексей Викторович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Абдулино. 100% предоплата, самовывоз до 31.10.2019г.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.10.2019 12:00 GMT +315.10.2019 12:0015.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910117Дата и время окончания срока приема заявок Абдулино. 100% предоплата, самовывоз до 31.10.2019г.Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
15.10.2019 12:3015.10.2019 12:3015.10.2019 12:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП910117Дата окончания срока рассмотрения заявок Абдулино. 100% предоплата, самовывоз до 31.10.2019г.Москва
Дата и время проведения
15.10.2019 13:0015.10.2019 13:0015.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП910117Дата и время проведения Абдулино. 100% предоплата, самовывоз до 31.10.2019г.Москва
Подведение итогов не позднее
22.10.2019 17:0022.10.2019 17:0022.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910117Подведение итогов не позднее Абдулино. 100% предоплата, самовывоз до 31.10.2019г.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Абдулино. 100% предоплата, самовывоз до 31.10.2019г.
Начальная цена
430 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина,помещениеXXVII, комната 8, д.22
46.77.10.000
46.77
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Войновка. 100% предоплата, самовывоз до 31.10.2019г.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.10.2019 12:00 GMT +315.10.2019 12:0015.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910117Дата и время окончания срока приема заявок Войновка. 100% предоплата, самовывоз до 31.10.2019г.Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
15.10.2019 12:3015.10.2019 12:3015.10.2019 12:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП910117Дата окончания срока рассмотрения заявок Войновка. 100% предоплата, самовывоз до 31.10.2019г.Москва
Дата и время проведения
15.10.2019 13:0015.10.2019 13:0015.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП910117Дата и время проведения Войновка. 100% предоплата, самовывоз до 31.10.2019г.Москва
Подведение итогов не позднее
22.10.2019 17:0022.10.2019 17:0022.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910117Подведение итогов не позднее Войновка. 100% предоплата, самовывоз до 31.10.2019г.Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Войновка. 100% предоплата, самовывоз до 31.10.2019г.
Начальная цена
430 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина,помещениеXXVII, комната 8, д.22
46.77.10.000
46.77
Документация лота
Кол-во: 1
Ильино. 100% предоплата, самовывоз до 31.10.2019г.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.10.2019 12:00 GMT +315.10.2019 12:0015.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910117Дата и время окончания срока приема заявок Ильино. 100% предоплата, самовывоз до 31.10.2019г.Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
15.10.2019 12:3015.10.2019 12:3015.10.2019 12:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП910117Дата окончания срока рассмотрения заявок Ильино. 100% предоплата, самовывоз до 31.10.2019г.Москва
Дата и время проведения
15.10.2019 13:0015.10.2019 13:0015.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП910117Дата и время проведения Ильино. 100% предоплата, самовывоз до 31.10.2019г.Москва
Подведение итогов не позднее
22.10.2019 17:0022.10.2019 17:0022.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910117Подведение итогов не позднее Ильино. 100% предоплата, самовывоз до 31.10.2019г.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ильино. 100% предоплата, самовывоз до 31.10.2019г.
Начальная цена
430 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина,помещениеXXVII, комната 8, д.22
46.77.10.000
46.77
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
КОТОВО. 100% предоплата, самовывоз до 31.10.2019г.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.10.2019 12:00 GMT +315.10.2019 12:0015.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910117Дата и время окончания срока приема заявок КОТОВО. 100% предоплата, самовывоз до 31.10.2019г.Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
15.10.2019 12:3015.10.2019 12:3015.10.2019 12:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП910117Дата окончания срока рассмотрения заявок КОТОВО. 100% предоплата, самовывоз до 31.10.2019г.Москва
Дата и время проведения
15.10.2019 13:0015.10.2019 13:0015.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП910117Дата и время проведения КОТОВО. 100% предоплата, самовывоз до 31.10.2019г.Москва
Подведение итогов не позднее
22.10.2019 17:0022.10.2019 17:0022.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910117Подведение итогов не позднее КОТОВО. 100% предоплата, самовывоз до 31.10.2019г.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
КОТОВО. 100% предоплата, самовывоз до 31.10.2019г.
Начальная цена
4 300 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина,помещениеXXVII, комната 8, д.22
46.77.10.000
46.77
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
Круглое Поле. 100% предоплата, самовывоз до 31.10.2019г.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.10.2019 12:00 GMT +315.10.2019 12:0015.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910117Дата и время окончания срока приема заявок Круглое Поле. 100% предоплата, самовывоз до 31.10.2019г.Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
15.10.2019 12:3015.10.2019 12:3015.10.2019 12:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП910117Дата окончания срока рассмотрения заявок Круглое Поле. 100% предоплата, самовывоз до 31.10.2019г.Москва
Дата и время проведения
15.10.2019 13:0015.10.2019 13:0015.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП910117Дата и время проведения Круглое Поле. 100% предоплата, самовывоз до 31.10.2019г.Москва
Подведение итогов не позднее
22.10.2019 17:0022.10.2019 17:0022.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910117Подведение итогов не позднее Круглое Поле. 100% предоплата, самовывоз до 31.10.2019г.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Круглое Поле. 100% предоплата, самовывоз до 31.10.2019г.
Начальная цена
1 290 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина,помещениеXXVII, комната 8, д.22
46.77.10.000
46.77
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
Набережные Челны. 100% предоплата, самовывоз до 31.10.2019г.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.10.2019 12:00 GMT +315.10.2019 12:0015.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910117Дата и время окончания срока приема заявок Набережные Челны. 100% предоплата, самовывоз до 31.10.2019г.Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
15.10.2019 12:3015.10.2019 12:3015.10.2019 12:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП910117Дата окончания срока рассмотрения заявок Набережные Челны. 100% предоплата, самовывоз до 31.10.2019г.Москва
Дата и время проведения
15.10.2019 13:0015.10.2019 13:0015.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП910117Дата и время проведения Набережные Челны. 100% предоплата, самовывоз до 31.10.2019г.Москва
Подведение итогов не позднее
22.10.2019 17:0022.10.2019 17:0022.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910117Подведение итогов не позднее Набережные Челны. 100% предоплата, самовывоз до 31.10.2019г.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Набережные Челны. 100% предоплата, самовывоз до 31.10.2019г.
Начальная цена
1 290 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина,помещениеXXVII, комната 8, д.22
46.77.10.000
46.77
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.