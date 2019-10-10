Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Товар поставляется партиями в течение 90 (девяноста) календарных дней с момента направления Покупателем заявки Поставщику в письменной форме (по факсу или электронной почте) и подписания Сторонами отдельного договора на поставку партии Товара, в соответствии с заявленным количеством, в соответствии с проектом договора (Приложение №4 к Извещению №177/036-2019). Покупатель производит оплату следующим образом: - 50% от стоимости товара в виде авансового платежа Покупатель перечисляет в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания отдельного договора на соответствующую поставку. - Окончательный расчет Покупатель производит по факту поставки в течение 20 (двадцати) рабочих дней.