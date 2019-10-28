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Номер извещения
ГП910110
Уникальный номер закупки
16
Наименование закупки
Продажа металлолома 5А в количестве 242,388 т
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион
Способ реализации
Дата публикации
01.10.2019 13:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59
Почтовый адрес
450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59
Контактный телефон
+7 347 292-66-90 доб. 62664
Факс
+7 347 237-28-16
Адрес электронной почты
rpetunin@ufa-tr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Петунин Руслан Владимирович
Место рассмотрения предложений
Уфа
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Продажа металлолома 5А в количестве 242,388 т. Место складирования металлолома - Республика Башкортостан, Миякинский р-н, д. Чиряштамак. Согласно требований Заказчика необходимо осуществить подготовку металлолома к транспортировке.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910110Подведение итогов не позднее Продажа металлолома 5А в количестве 242,388 т. Место складирования металлолома - Республика Башкортостан, Миякинский р-н, д. Чиряштамак. Согласно требований Заказчика необходимо осуществить подготовку металлолома к транспортировке.Уфа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Продажа металлолома 5А в количестве 242,388 т. Место складирования металлолома - Республика Башкортостан, Миякинский р-н, д. Чиряштамак. Согласно требований Заказчика необходимо осуществить подготовку металлолома к транспортировке.
Начальная цена
2 423 900,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
605 975,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Уфа"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Уфа"
Адрес местонахождения
450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59
38.32.22.111
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 242.388
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