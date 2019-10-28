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    Главная / Торги / Продажа металлолома 5А в количестве 242,388 т

    Продажа металлолома 5А в количестве 242,388 т

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.10.2019 15:0028.10.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910110Дата и время окончания срока приема заявок Продажа металлолома 5А в количестве 242,388 т. Место складирования металлолома - Республика Башкортостан, Миякинский р-н, д. Чиряштамак. Согласно требований Заказчика необходимо осуществить подготовку металлолома к транспортировке.УфаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП910110

    Уникальный номер закупки

    16

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Продажа металлолома 5А в количестве 242,388 т

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.10.2019 13:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Шаблон заявки

    Информационное сообщение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответсвенностью "Газпром трансгаз Уфа"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Уфа"

    Юридический адрес

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Почтовый адрес

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Контактный телефон

    +7 347 292-66-90 доб. 62664

    Факс

    +7 347 237-28-16

    Адрес электронной почты

    rpetunin@ufa-tr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Петунин Руслан Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Уфа

    Закупки и тендеры Башкортостан Республика

    Ключевые слова:

    транспорт, лом, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Продажа металлолома 5А в количестве 242,388 т. Место складирования металлолома - Республика Башкортостан, Миякинский р-н, д. Чиряштамак. Согласно требований Заказчика необходимо осуществить подготовку металлолома к транспортировке.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910110Подведение итогов не позднее Продажа металлолома 5А в количестве 242,388 т. Место складирования металлолома - Республика Башкортостан, Миякинский р-н, д. Чиряштамак. Согласно требований Заказчика необходимо осуществить подготовку металлолома к транспортировке.Уфа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Продажа металлолома 5А в количестве 242,388 т. Место складирования металлолома - Республика Башкортостан, Миякинский р-н, д. Чиряштамак. Согласно требований Заказчика необходимо осуществить подготовку металлолома к транспортировке.

    Начальная цена

    2 423 900,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    605 975,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    605 975,00

    или

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    на 50 дней
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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Уфа"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Уфа"

    Адрес местонахождения

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Классификатор ОКПД2

    38.32.22.111

    Лом и отходы стальные нелегированные (углеродистые)

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Металлолом 5А"

    Кол-во: 242.388

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