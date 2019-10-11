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    Главная / Торги / Услуги, связанные с направлением работников ПАО СНГЕО в служебные командировки

    Услуги, связанные с направлением работников ПАО СНГЕО в служебные командировки

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.10.2019 10:3011.10.2019 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910108Дата и время окончания срока приема заявок Услуги, связанные с направлением работников ПАО СНГЕО в служебные командировкиСамараПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП910108

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Услуги, связанные с направлением работников ПАО СНГЕО в служебные командировки

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.10.2019 13:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Проект договора

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Самаранефтегеофизика
    Все закупки и тендеры ПАО СНГЕО

    Юридический адрес

    443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21

    Почтовый адрес

    443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21

    Контактный телефон

    +7 846 336-59-27 доб. 300

    Факс

    +7 846 336-63-00

    Адрес электронной почты

    BochkovskayaTG@sngeo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бочковская Татьяна Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Самара

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги, связанные с направлением работников ПАО СНГЕО в служебные командировки

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.10.2019 10:30 GMT +311.10.2019 10:3011.10.2019 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910108Дата и время окончания срока приема заявок Услуги, связанные с направлением работников ПАО СНГЕО в служебные командировкиСамара

    Дата и время вскрытия заявок

    11.10.2019 10:3011.10.2019 10:3011.10.2019 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП910108Дата и время вскрытия заявок Услуги, связанные с направлением работников ПАО СНГЕО в служебные командировкиСамара

    Подведение итогов не позднее

    22.11.2019 15:0022.11.2019 15:0022.11.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910108Подведение итогов не позднее Услуги, связанные с направлением работников ПАО СНГЕО в служебные командировкиСамара

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.11.201922.11.2019 15:0022.11.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910108Подведение итогов не позднее Услуги, связанные с направлением работников ПАО СНГЕО в служебные командировкиСамара

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги, связанные с направлением работников ПАО СНГЕО в служебные командировки

    Начальная цена

    28 746 840,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Прописано в ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По местонахождению исполнителяРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    оплата услуг производится в течение 15 (пятнадцать) календарных дней на основании выставленного Исполнителем счёта с даты подписания акта оказанных услуг за каждый отчётный период(месяц)
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО СНГЕО
    Все закупки и тендеры ПАО СНГЕО

    Адрес местонахождения

    443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21

    Классификатор ОКПД2

    79.11.19.000

    Услуги туристических агентств по бронированию транспорта прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Техническое задание

    01.10.2019

    Проект договора

    01.10.2019

    Закупочная документация

    02.10.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги, связанные с направлением работников ПАО СНГЕО в служебные командировки"

    Кол-во: 0

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