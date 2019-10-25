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Номер извещения
ГП910113
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на поставку Автоматических централизованный систем смазки (АЦСС) Lincoln.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
01.10.2019 13:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-83-71
Факс
Адрес электронной почты
Nina.Ivacheva@iz-kartex.com
Ф.И.О. контактного лица
Ивачева Нина Георгиевна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка Автоматических централизованных систем смазки (АЦСС) Lincoln на ЭКГ.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.10.2019 12:00 GMT +325.10.2019 12:0025.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910113Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Автоматических централизованных систем смазки (АЦСС) Lincoln на ЭКГ.Колпино
Подведение итогов не позднее
08.11.2019 13:0008.11.2019 13:0008.11.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910113Подведение итогов не позднее Поставка Автоматических централизованных систем смазки (АЦСС) Lincoln на ЭКГ.Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка Автоматических централизованных систем смазки (АЦСС) Lincoln на ЭКГ.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно извещению.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно извещению.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
28.12.16.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 7
Кол-во: 3
Кол-во: 9
Кол-во: 5
Кол-во: 2
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