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Номер извещения
31908358656
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Услуги по организации категорирования и обследования объектов водоснабжения и водоотведения МУП "Водоканал", разработке паспортов безопасности
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
01.10.2019 12:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
624090, Российская Федерация, Свердловская область, Верхняя Пышма, Балтымская, 2а
Почтовый адрес
624090, Российская Федерация, Свердловская область, Верхняя Пышма, Балтымская, 2а
Контактный телефон
+7 34368 4-47-89
Факс
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Адрес электронной почты
zakupki_vodokanal@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Барменков Сергей Александрович
Место рассмотрения предложений
Верхняя Пышма
Закупки и тендеры Услуги, предоставляемые коммерческими и предпринимательскими членскими организациями
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по организации категорирования и обследования объектов водоснабжения и водоотведения МУП "Водоканал", разработке паспортов безопасности
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.10.2019 06:00 GMT +309.10.2019 06:0009.10.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908358656Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по организации категорирования и обследования объектов водоснабжения и водоотведения МУП "Водоканал", разработке паспортов безопасности Верхняя Пышма
Дата и время вскрытия заявок
09.10.2019 06:0009.10.2019 06:0009.10.2019 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908358656Дата и время вскрытия заявок Услуги по организации категорирования и обследования объектов водоснабжения и водоотведения МУП "Водоканал", разработке паспортов безопасности Верхняя Пышма
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
10.10.201910.10.2019 06:0010.10.2019 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908358656Подведение итогов не позднее Услуги по организации категорирования и обследования объектов водоснабжения и водоотведения МУП "Водоканал", разработке паспортов безопасности Верхняя Пышма
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по организации категорирования и обследования объектов водоснабжения и водоотведения МУП "Водоканал", разработке паспортов безопасности
Начальная цена
901 733,12
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
МУП ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры МУП ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
624090, Российская Федерация, Свердловская область, Верхняя Пышма, Балтымская, 2а
94.11.10.000
94.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 64
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